Lavrov califica la agresión contra Rusia como una parte de la "cruzada" de EEUU

Lavrov califica la agresión contra Rusia como una parte de la "cruzada" de EEUU | Video

Washington está librando una "cruzada" contra todos los países que defienden su independencia y sus intereses nacionales, y la agresión contra Moscú es solo...

Al mismo tiempo, el canciller subrayó que el equilibrio geopolítico de poder sigue cambiando, no a favor de Occidente, y los representantes de las élites occidentales empiezan a reconocer esta tendencia. En particular, según el ministro, las tendencias correspondientes fueron notadas por el presidente estadounidense Joe Biden, así como por el líder francés Emmanuel Macron.Señaló que las relaciones internacionales están experimentando ahora "cambios tectónicos verdaderamente epocales". "Ante nuestros ojos está naciendo un orden mundial multipolar más justo, basado en la diversidad cultural y civilizacional del mundo moderno, en el derecho natural de los pueblos a determinar sus propias vías y modelos de desarrollo, y en la aplicación del principio más importante de las Naciones Unidas, recogido en su Carta: la igualdad soberana de los Estados", aseguró. En sus palabras, ya es "un signo de los tiempos" que cada vez más países del Sur y el Este globales se esfuercen por reforzar su soberanía en todos los ámbitos, por aplicar un rumbo pragmático y de orientación nacional en los asuntos mundiales, lo que "se refleja claramente en el reciente proceso de rápida expansión de los BRICS"."Trabajo titánico" para construir un sistema de seguridad euroasiáticoRusia está dispuesta a hablar con Occidente sobre la seguridad euroasiática, pero ahora las perspectivas de comunicación sobre este asunto con la mayoría de los países no son visibles, aseveró Lavrov. "Quiero subrayarlo una vez más, siempre estamos listos a trabajar juntos, si nuestros vecinos occidentales del continente encuentran fuerza para independizarse", declaró el ministro. Además, señaló que los países tendrán que realizar un "trabajo titánico" para construir un sistema de seguridad euroasiático. El diplomático puso de relieve que Rusia se ve obligada a recurrir a medidas compensatorias ante las actuaciones de Estados Unidos en el ámbito de la seguridad en Europa.Según el ministro ruso, a los políticos occidentales, que "aparentemente han perdido toda conexión con la realidad", no les confunde el hecho de que sus acciones hayan pisoteado los compromisos contraídos al más alto nivel, incluso en la OSCE, explicó Lavrov."La propia OSCE, que fue concebida originalmente como una plataforma paneuropea para un diálogo igualitario y una amplia cooperación, está siendo convertida por los miembros de la OTAN y de la UE en una estructura marginal que no influye en absoluto en la situación de la seguridad", concluyó.La idea de Kiev de destruir "todo lo ruso" El Gobierno de Kiev no se atrevería a emprender el camino de la destrucción de "todo lo ruso" sin la alianza con Washington, constató el ministro."[Kiev] no se habría atrevido a exterminar legal y físicamente a la oposición y a aplicar abiertamente las órdenes nazis, incluso legislativamente", añadió el ministro.Al mismo tiempo, apuntó que Ucrania quiere recibir garantías unilaterales de seguridad de Occidente, pero tales intentos son inútiles.Lavrov recordó que ya en la primavera de 2022, Rusia demostró su disposición a negociar, no obstante, a Washington y Londres les parecieron insuficientes principios acordados entre Moscú y Kiev. "Y los anglosajones simplemente prohibieron [a Kiev negociar]", concluyó.

