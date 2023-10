https://sputniknews.lat/20231027/esta-en-riesgo-la-asuncion-de-arevalo-como-presidente-de-guatemala--1145166121.html

¿Está en riesgo la asunción de Arévalo como presidente de Guatemala?

¿Está en riesgo la asunción de Arévalo como presidente de Guatemala?

En el marco de la grave crisis política que vive el país centroamericano, la analista Ninoska Matute dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las... 27.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-27T04:15+0000

2023-10-27T04:15+0000

2023-10-27T07:57+0000

gps internacional

bernardo arévalo

guatemala

argentina

sergio massa

movimiento semilla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1b/1145166322_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_f18ad2ab07a83dda9832c0b5b26dfc56.jpg

¿Está en riesgo la asunción de Arévalo como presidente de Guatemala? ¿Está en riesgo la asunción de Arévalo como presidente de Guatemala?

La tensión política crece en Guatemala en momentos en que el paro cívico nacional en defensa de la democracia llega a su día 16 y las organizaciones indígenas convocantes dieron plazo a buscar una solución o aumentarán las movilizaciones en la capital. Al respecto, "estamos ante una situación compleja en el marco de una transición atropellada con un golpe de Estado al estilo siglo XXI", indicó Matute. Ello es tras "un proceso electoral que ya venía complicado", añadió.Nunca en la historia el país "ha estado tan polarizado políticamente como en la actualidad, lo cual es sumamente valioso e interesante, porque la política es el mejor mecanismo para mejorar la condición de vida de las personas", expresó la ex candidata a alcalde de la Ciudad de Guatemala por el Movimiento Semilla. La división política se vive sobre todo en los medios y las redes sociales, "donde las voces que suenan son aquellas que han dominado el recorrido de este país", expresó.El Movimiento Semilla, un antes y un después"Lo que se ve en las calles y las plazas es una comunidad diversa y muy representativa del país, en la que las autoridades de las comunidades ancestrales tienen un rol importante", señaló. Este movimiento "está conformado por profesionales, estudiantes, jóvenes e incluso niños muy politizados, lo cual vuelve a generar ese espíritu de esperanza y primavera que se ha estado postergando constantemente", dijo. Por lo tanto, "estamos en un punto de quiebre importante", concluyó Matute.Argentina se debate entre dos modelos económicos Si bien el contexto de incertidumbre de cara al balotaje se intensifica, parece que "la amenaza dolarizadora quedó un poco atrás", dijo a Sputnik el economista argentino Agustín Kozak.La victoria del ministro de Economía, Sergio Massa, en la primera vuelta de las elecciones argentinas habría sido recibida con calma por los mercados. En este marco, "estamos ante dos diagnósticos de la situación económica nacional que se han expresado con cierto grado de vehemencia", sostuvo Kozak. El que fue más rimbombante fue Milei, "quien entiende que todos los problemas económicos de la Argentina tienen una raíz fiscal", indicó. Sin embargo, "su plan de dolarización no tiene forma".Por otro lado, si bien Massa considera importante el asunto fiscal, "se encargó de dejar claro en que hay otro aspecto muy importante, que tiene que ver con la diversificación exportadora", explicó. En este contexto, "parece que la amenaza dolarizadora quedó un poco atrás", dijo. Sin embargo," los resultados de la primera vuelta no ofrecen ningún tipo de garantía y, en un contexto de gran incertidumbre, la volatilidad de los mercados financieros estará al orden del día". Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

guatemala

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

bernardo arévalo, guatemala, argentina, sergio massa, movimiento semilla, аудио