https://sputniknews.lat/20231027/gato-birmano-la-belleza-y-el-misterio-de-la-antigua-asia-1145179213.html

Gato birmano, la belleza y el misterio de la antigua Asia

Gato birmano, la belleza y el misterio de la antigua Asia

Si quieres comprar un cachorro, conoce la raza de gato birmano blanco, o sagrado de Birmania, que no es de orejas puntiagudas ni pelaje corto, su peso y precio.

2023-10-27T13:58+0000

2023-10-27T13:58+0000

2023-10-27T14:30+0000

estilo de vida

gatos

mascotas

animales

medioambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1b/1145180083_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_9ea6004e9e824f0b0aea56d885f67a44.jpg

Gato birmanoEl gato birmano, o gato sagrado de Birmania, pertenece a razas muy antiguas, que se hicieron famosas hace varios siglos. Es obediente y gentil, de buenos modales, casi aristocráticos. La sociabilidad se combina en este felino con una mente expresiva. Es amistoso y muy curioso. Cuando hay invitados en casa, fácilmente se acerca a ellos, no tiene miedo de la gente nueva en absoluto.Historia y origenLa historia de estas asombrosas criaturas felinas se remonta a los antiguos mitos de Birmania, donde según los mismos, vivieron en templos durante siglos. Los monjes consideraban sagrados a los gatos birmanos, y esta definición se consagró más tarde en el nombre de la raza: sagrado de Birmania.Según una leyenda, los gatos birmanos solían ser completamente blancos, pero un día el templo fue atacado por ladrones. El abad del templo murió defendiendo la estatua sagrada de la diosa, y su alma entró en su mascota favorita. Con su ayuda, los enemigos fueron derrotados, y todos los gatos que vivían en el templo recibieron un color dorado y ojos azules brillantes, exactamente igual que la estatua de la diosa, que estaba hecha de oro y zafiros.A principios del siglo XX, los gatos birmanos fueron llevados a Francia, donde los criadores empezaron a trabajar en su cuidado y crecimiento. Sin embargo, todo el duro trabajo quedó casi destruido por las guerras mundiales, durante las cuales los gatos birmanos fueron exterminados casi por completo. Para evitar que la raza desapareciera, los gatos que quedaban se cruzaron con siameses y persas. En 1950 la raza recibió su nombre oficial, y en los años 80 tuvo lugar en Italia la primera exposición de esta especie. Ahora, estos elegantes animales de patas blancas y elegantísimos modales son muy populares en todo el mundo.Características de la razaLa principal característica del gato birmano son sus ojos azul cielo, de mirada inteligente y conmovedora. Otra singularidad de la raza son sus patas, blancas como la nieve.AlturaEl sagrado de Birmania es un gato de tamaño mediano, pero parece mucho más grande debido a su pelaje espeso y semilargo. Un ejemplar de esta raza mide unos 30 cm de altura.PesoEl peso medio de los machos oscila entre 4 y 9 kg, mientras que el de las hembras entre 3 y 5 kg. Tienen una constitución fuerte y musculosa, patas de longitud media y orejas medianas con una forma triangular regular.ColorLos gatitos de esta raza nacen con el pelaje blanco, como la nieve, aunque 1-2 meses después del nacimiento comienza a aparecer la pigmentación.En particular, el gato birmano se caracteriza por un color distinto de sus extremos, puntos de color más oscuro se presentan en su hocico, orejas, cola y extremidades. Sin embargo, en cuanto a estas últimas, sus extremidades, las delanteras siempre son de color blanco, pareciendo usar guantes, característica que se hereda de los ancestros siameses.El también llamado colorpoint en los gatos birmanos se presenta en diversas variaciones. Las marcas son de color chocolate, crema, azul, jengibre, púrpura y otras tonalidades. El color de las almohadillas de las patas es, en la mayoría de los casos, rosado, marrón oscuro o con manchas del tono de los points. El pelaje en la parte inferior del cuerpo es más claro que en la espalda y los costados.La pigmentación comienza a aparecer 1-2 meses después del nacimiento. A medida que crecen, el pelaje se oscurece.Carácter y comportamientoEl gato birmano tiene un carácter equilibrado. No es hiperactivo, ni tampoco excesivamente tranquilo o indiferente. Es una mascota amistosa y leal con una gran inteligencia. Los propietarios del sagrado birmano lo notan: escucha atentamente al dueño, mirándole a los ojos.La especie experimenta ligeros cambios de humor, pero no hay ataques de agresividad. Si se presta más atención a otros animales que viven en la casa, se muestra celoso de su dueño. Un gato ofendido muestra indiferencia de todas las maneras posibles, pero cambiará instantáneamente el enfado en cariño si se le acaricia.Los representantes de esta raza son extremadamente curiosos. Les encanta explorar todos los rincones de la casa, el jardín y los nuevos objetos del interior, pero con los desconocidos se muestran cautelosos. Es una mascota tierna y vulnerable que está fuertemente apegada a los miembros de la familia y se vuelve dependiente de su atención.Cuidado y hogarBirmania es uno de los países más calurosos de nuestro planeta, por lo que no es de extrañar que este felino, autóctono de esas tierras, sea un animal al que le guste mucho el calor y que no tolere las corrientes de aire. Los gatos domésticos comunes pueden dormir en una alfombra, en una silla, pero el birmano prefiere acostarse bajo una manta. No está adaptado a la vida al aire libre, especialmente en la estación fría.AlimentaciónLos gatos birmanos tienen buen apetito, pero no son propensos a comer en exceso. Por lo tanto, no padecen obesidad. No se recomienda experimentar con la alimentación, ya que puede afectar al color de su pelaje. Lo mejor es elegir un alimento seco de calidad. La norma diaria para la mascota es de 150 gramos.En caso de que decidas darle a tu mascota una dieta natural, debe ser equilibrada. Incluye en ella productos como: carnes poco grasas (pavo, pollo, conejo, ternera), pescado de mar y productos lácteos.Consulta a un veterinario para encontrar un complejo vitamínico y mineral para tu gato.HigieneDebes cepillar sus dientes al menos 3 veces por semana, bañarlo al menos una vez cada dos meses, cortarle las uñas cada 10 días y asegurarte de que sus orejas y ojos estén siempre limpios.CuidadosEl pelaje de estos gatos no es corto, pero tampoco largo. Es más bien de longitud media, y semanalmente necesita al menos un peinado minucioso y la eliminación de bultos de pelo.EducaciónEl gato birmano es inteligente. Acostumbrarlo a la caja de arena y al rascador no será difícil. Obedece de buen agrado a las normas establecidas y no sobrepasa los límites de lo permitido. Lo principal es enseñarle ser ordenado desde pequeño.Salud y posibles problemasLas criaturas de esta raza gozan de buena salud, pero eso no significa que sean inmunes a una serie de enfermedades genéticas, como la cardiomiopatía hipertrófica (engrosamiento de las paredes de los ventrículos del corazón) o las anomalías del aparato vestibular.Otra enfermedad que padecen a menudo los gatos birmanos son los dermoides corneales (tumores en la córnea de los ojos). Sin embargo, un tratamiento de antibióticos prescrito a tiempo por un veterinario ayudará a evitar consecuencias graves. Los gatos birmanos también se resfrían fácilmente y sufren trastornos digestivos debido a una alimentación inadecuada.Cuánto viveLa raza de gato birmano se caracteriza por su longevidad. La esperanza de vida media es de 10-14 años. Hay casos en los que viven entre 18 y 20 años.Cómo conseguir un gato birmanoEs importante no confundirlo con el Burma; es una raza completamente diferente. Su nombre, al ser tan similar, trae a menudo confusiones.Características de un gato sano:Dónde adquirirloPara evitar ser estafado, es mejor comprar un gato birmano en un criadero especializado.No se recomienda comprar gatitos en mercadillos, a través de anuncios dudosos o a personas desconocidas. Existe una alta probabilidad de que un birmano así tenga una mala herencia, y será con todo un conjunto de enfermedades.PrecioComprar gatitos de raza pura puede costar mucho dinero. De ese modo, un individuo de categoría de exposición te costará unos 750-1.000 dólares. La raza de clase es más económica, con algunos defectos o sin documentación completa, alrededor de 350 dólares.Un gatito birmano de raza que no esté acompañado de documentos de acreditación se puede comprar por unos 100 dólares. Estos animales suelen ser el resultado de un nacimiento no planificado y, por lo tanto, carecerán de genealogía.Fotos del gato birmanoCuriosidades

https://sputniknews.lat/20230911/gato-azul-ruso-descubre-el-origen-y-las-caracteristicas-de-esta-raza-felina-1143596215.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sagrado de birmania, gato birmano, gato sagrado de birmania, birmano gato, gato de birmania, sagrado birmania, gatos birmanos, gatos birmanos caracteristicas, sagrado de birmania bebe, gatos sagrado de birmania, gato birmano precio, gato birmano bebes, agrado de birmania precio, comprar gato birmano, gato birmano comprar, gato sagrado de birmania precio, sagrado de birmania precio españa, precio gato birmano, gatos birmanos precio, cuánto pesa un gato de 2 meses, cuanto pesa un gato de un mes, cuanto pesa un gato de 1 año, adoptar gato sagrado de birmania, sagrado de birmania en adopcion