En tiempos de graves conflictos internacionales signados por la incertidumbre de un mundo en transición, el historiador uruguayo Gerardo Caetano dialogó con... 27.10.2023, Sputnik Mundo

En el marco de un sistema internacional cada vez más conflictivo y complejo, a contramano de aquello que un falso profeta como Francis Fukuyama en los años noventa conjeturaba que se venían tiempos aburridos, "el siglo XXI no ha sido para nada aburrido", señaló Caetano. Al respecto, "desde el atentado a las torres gemelas, se destaca la crisis irresuelta del 2008 que golpeó a nuestra región en el 2014, así como la pandemia y las guerras, que han tenido efectos globales", expresó.En este contexto, "América Latina ve resignificar algunos desafíos que ha tenido siempre, en el sentido de cómo insertarse en el mundo y no ser un barrio irrelevante", dijo. Para ello, "lo primero que tiene que hacer la región es integrarse para pelear mejor un lugar en el mundo". Por otro lado, "estamos en el continente más desigual, lo cual es un desafío escandaloso, porque tenemos grandes riquezas estratégicas para nuestro tiempo", indicó el investigador uruguayo.El ascenso de las ultraderechasAsimismo, "estamos en un continente que ha buscado una utopía de construcción democrática pero que le ha costado mucho consolidarla", dijo. Si bien "no estamos ante los trágicos tiempos de terrorismo de Estado de hace unas décadas, las democracias en América Latina están muy débiles y enfrentan liderazgos antidemocráticos", aseveró. En este sentido, "hemos visto con asombro cómo emergen propuestas autoritarias de origen electoral, lo cual es muy inquietante".Un recorrido por la obra de Gerardo CaetanoLa política en la tensión de la construcción democrática "me ha llevado a trabajar sobre los significantes vacíos de América Latina, que son la nación y el concepto de pueblo", indicó a Sputnik el historiador.A partir de la iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en conjunto con la editorial Planeta, se acaba de publicar la antología La novedad de lo histórico, la cual recoge más de una veintena de textos que recuperan los hitos de la obra del renombrado historiador uruguayo. Al respecto, "esto forma parte de un reconocimiento de CLACSO, el cual incluye una publicación que forma parte de una colección donde hay muchos otros autores desde hace tiempo", señaló el autor.En este sentido, "opté por reunir artículos publicados en distintas latitudes, muy dispersos y de difícil acceso que de alguna manera pudieran converger en un único libro", dijo el historiador. En esta obra hay cinco ejes, "entre los que se destaca el de la historia política del Uruguay", sostuvo. Como el asunto del autor ha sido el país, "obviamente tengo que estudiar a la región y al mundo". A su vez, "también se trabaja la tensión entre democracia y política en América Latina".Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.Cultura.En el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

