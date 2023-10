https://sputniknews.lat/20231027/mexico-registra-deficit-comercial-de-mas-de-10000-millones-en-9-meses-de-2023-1145186107.html

México registra déficit comercial de más de $10.000 millones en 9 meses de 2023

México registra déficit comercial de más de $10.000 millones en 9 meses de 2023

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La balanza comercial de México registró un déficit de más de 10.000 millones de dólares en los primeros nueve meses de este año... 27.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-27T15:33+0000

2023-10-27T15:33+0000

2023-10-27T15:33+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

méxico

déficit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1c/1142037844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d13e3b9df63739054170e95e66ab5f7.jpg

En el mismo periodo de 2022, el déficit fue de 25.651 millones de dólares.En el periodo enero-septiembre, la economía mexicana exportó un total de 441.537 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2,7% con respecto a ese mismo lapso de 2022.En septiembre de 2023, la información preliminar del comercio exterior indica un déficit comercial de 1.481 millones de dólares, que es mayor a los 910 millones de dólares reportados en el mismo mes de 2022.En el mes de referencia, "las exportaciones totales observaron una caída anual de 5,1%, la cual fue resultado de un descenso de 5,8% en las exportaciones no petroleras y de un aumento de 5% en las petroleras".Las cifras oficiales indican que el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 49.658 millones de dólares en el noveno mes del año, cifra compuesta por 46.212 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 3.446 millones de dólares de ventas petroleras al exterior.Las exportaciones son uno de los principales motores de la economía mexicana, líder latinoamericano en ventas al exterior, y son uno de los sostenes de la cotización de la moneda nacional, que el jueves cerró con una apreciación de 0,94%, cotizando alrededor de 18,15 pesos mexicanos por dólar.ImportacionesEn el noveno mes de 2023, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó los 51.140 millones de dólares, "ese monto implicó una baja anual de 3,9%"."Dicha cifra se derivó de la combinación de una reducción de 31,7% en las importaciones petroleras y de un alza de 0,2% en las no petroleras", detalla el balance.Las importaciones totales en nueve meses sumaron 451.620 millones de dólares, que representan una reducción de 0,9%.Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observó un descenso anual de 8,8% en las importaciones de bienes de uso intermedio.Las importaciones totales registraron un alza mensual de 1,67%, resultado de alzas de 1,24% en las importaciones no petroleras y de 6,26% en las petroleras.Por tipo de bien, se presentaron incrementos mensuales de 3,49% en las importaciones de bienes de consumo y 3,62% en las de bienes de capital.La economía de EEUU es el principal destino de las exportaciones mexicanas con un 83,23% del total de las ventas al exterior en nueves meses de 2023, y las manufacturas automotrices representan alrededor del 30%, indica una tabla con los resultados.Las ventas al exterior de la industria automotriz mexicana, dominada por las filiales de las principales firmas internacionales, fueron por valor de 138.940 millones de dólares en nueve meses, que representa un incremento de 14,5% interanual, y son el 30% del total de las ventas al exterior del país norteamericano.

https://sputniknews.lat/20231014/mexico-un-eden-para-la-banca-es-uno-de-los-mejores-negocios-que-se-tienen-en-este-momento-1144726342.html

https://sputniknews.lat/20231019/mexico-y-cuba-una-relacion-bilateral-que-se-mantiene-pese-a-las-presiones-de-eeuu---1144856699.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, méxico, déficit