https://sputniknews.lat/20231028/colombia-exportara-energia-electrica-a-ecuador-para-evitar-apagones-1145221111.html

Colombia exportará energía eléctrica a Ecuador para evitar apagones

Colombia exportará energía eléctrica a Ecuador para evitar apagones

El Gobierno de Colombia exportará energía eléctrica a Ecuador durante noviembre y diciembre para apoyar al país gobernado por Guillermo Lasso a enfrentar la... 28.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-28T23:18+0000

2023-10-28T23:18+0000

2023-10-28T23:18+0000

ecuador

colombia

perú

guillermo lasso

gustavo petro

medioambiente

economía

energía eléctrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1c/1145221174_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_119c9afdd1ab8b185955d2ce35d525e7.jpg

"Colombia nos va a apoyar exportando 10 gigavatios hora diarios a Ecuador, y esto se logrará en el menor tiempo posible, para apoyarnos a enfrentar este problema de apagones en el país", informó el presidente Lasso durante una conferencia conjunta con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, desde la Casa de Nariño. Para ello, el mandatario detalló que Bogotá utilizará la línea de interconexión eléctrica entre ambos países, cuya capacidad es de 400 kilowatts. Asimismo, informó que la presidenta peruana Dina Boluarte aprobó la exportación de 50 megavatios desde Perú hacia el Ecuador, con lo que estarían muy cerca de cumplir el déficit de energía eléctrica. Para analizar cómo se realizará el pago de la energía, los jefes de Estado resolvieron crear una mesa técnica conformada por funcionarios colombianos y ecuatorianos, quienes determinarán la forma más conveniente para los dos países. En ese sentido, el presidente de Ecuador comentó que su país podría devolver la energía a Colombia el próximo año, cuando concluya la temporada de sequías en Quito. O bien, se podría intercambiar energía por petróleo o petróleo por petróleo. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recordó que, en el pasado, Ecuador le vendió energía eléctrica a Bogotá, en momentos en que su país enfrentó problemas de racionamiento, "por allá en el año 2016, 2017". Señaló que en diciembre, Colombia estará iniciando el proceso de sequía, por lo que podrían establecer un sistema compensatorio para que la energía que se venda hoy al Ecuador, sea retribuida cuando sea necesario. Al mismo tiempo, informó que el sistema térmico de energía alcanzó ayer (27 de octubre) los 20 gigas de capacidad gracias a la entrada en vigor de diversos proyectos que se estaban construyendo, como el de Ituango. "Eso nos ayuda a que podamos ayudar al hermano pueblo del Ecuador en estos momentos de crisis, que sabemos cómo son, porque Colombia los vivió en el pasado también, que los hospitales no se apaguen, que los servicios públicos esenciales no se apaguen, que los derechos de la gente puedan ser sostenidos, nosotros creemos que con esos 20 gigas de capacidad que ya tiene la red eléctrica nacional, podremos superar el problema de la sequía que se nos avecina", aseveró Petro. La víspera, Guillermo Lasso informó que realizaría un viaje a Bogotá para conversar con el presidente colombiano Gustavo Petro y buscar su apoyo para resolver la crisis energética de Ecuador. Ese mismo día comenzaron a llevarse a cabo los primeros apagones anunciados por el Gobierno de Lasso para enfrentar una crisis energética derivada de la mayor sequía de los últimos 50 años, a decir del mandatario. Según los medios locales, los cortes en el suministro comenzaron a partir de las 8:00 horas (local) en la mayor parte del país, provocando la sorpresa de una buena parte de la ciudadanía, que no estaba enterada de la medida, anunciada menos de 24 horas antes. La televisora Teleamazonas reportó que en Guayaquil, la jornada de cortes "golpeó a escuelas, negocios y generó el malestar de la ciudadanía. Con dificultad los estudiantes trataban de cumplir con su jornada escolar. Esto se sumó al calor dentro de los establecimientos educativos".

https://sputniknews.lat/20230927/ecuador-reporta-reduccion-de-generacion-hidroelectrica-debido-a-baja-de-caudales-1144163239.html

https://sputniknews.lat/20230628/ecuador-esta-perdiendo-el-objetivo-de-contar-con-soberania-energetica-1141024231.html

https://sputniknews.lat/20231010/ecuador-esta-en-aprietos-por-el-suministro-de-energia-electrica-no-puede-depender-de-colombia-1144582682.html

ecuador

colombia

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, colombia, perú, guillermo lasso, gustavo petro, medioambiente, energía eléctrica