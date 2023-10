Rusia asesta golpes contra puntos de producción de vehículos no tripulados ucranianos

https://sputniknews.lat/20231031/rusia-asesta-golpes-contra-puntos-de-produccion-de-vehiculos-no-tripulados-ucranianos--1145285158.html

Rusia asesta golpes contra puntos de producci贸n de veh铆culos no tripulados ucranianos

Las FFAA de Rusia localizaron en la regi贸n de Odesa un punto de producci贸n de las aeronaves y lanchas no tripuladas ucranianas y lo neutralizaron. Asimismo, el... 31.10.2023, Sputnik Mundo

"Cerca de la localidad de Malodolinskoye, en la regi贸n de Odesa, [las FFAA de Rusia] asestaron golpes contra centros de producci贸n de aeronaves y lanchas no tripuladas", afirma el informe del organismo militar ruso.Adem谩s, en las 煤ltimas 24 horas, el sistema de defensa antia茅rea rusa derrib贸 un caza MiG-29 y un helic贸ptero Mi-8 de las FFAA de Ucrania y tambi茅n intercept贸 ocho misiles Storm Shadow, dos misiles antibuque Neptune y seis proyectiles del sistema de lanzamiento m煤ltiple Himars.La direcci贸n de K煤piansk y Krasni Lim谩nDe acuerdo con el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, en la direcci贸n de K煤piansk, el grupo de fuerzas ruso Oeste repeli贸 cinco ataques de las unidades de la 54.陋 Brigada Mecanizada de las FFAA de Ucrania en la regi贸n de J谩rkov. Como resultado, Ucrania sufri贸 p茅rdidas de hasta 60 militares, cuatro tanques, incluidos dos Leopard de fabricaci贸n alemana, tres veh铆culos blindados, dos veh铆culos y dos sistemas de artiller铆a autopropulsada Gvozdika.Por su parte, en la direcci贸n de Krasni Lim谩n, el grupo de fuerzas ruso Centro repeli贸 tres ataques de la 21.陋 y la 24.陋 Brigadas Mecanizadas ucranianas en las regiones de Donetsk y Lugansk. Las bajas de las FFAA de Ucrania ascendieron a hasta 250 militares, un tanque, dos camionetas y dos obuses M777 de fabricaci贸n estadounidense.La direcci贸n de Donetsk y el sur de DonetskEn la l铆nea de operaciones de Donetsk, el grupo de fuerzas ruso Sur asest贸 un golpe contra el personal y equipos de la 42.陋 y la 93.陋 Brigadas Mecanizadas en varias localidades de la rep煤blica popular de Donetsk."Las bajas totales del enemigo en esta direcci贸n ascendieron a hasta 170 militares, tres tanques, dos veh铆culos blindados Bradley, tres veh铆culos blindados de transporte de tropas y dos veh铆culos", inform贸 el ente castrense en su comunicado. Se precisa que las fuerzas rusas neutralizaron tambi茅n un ob煤s M198 y M119 de fabricaci贸n estadounidense, un ob煤s D-20, un ob煤s D-30, un sistema de artiller铆a autopropulsada Krab de fabricaci贸n polaca, sistemas de artiller铆a autopropulsadas Gvozdika y Akatsia y dos sistemas lanzacohetes m煤ltiples Grad.Reportando la situaci贸n en el sur de Donetsk, el Ministerio de Defensa de Rusia comunic贸 que el grupo de fuerzas ruso Este asest贸 golpes al personal de la 72.陋 Brigada Mecanizada y la 128.陋 Brigada de Defensa Territorial ucranianas. De acuerdo con los datos del organismo militar, las FFAA de Ucrania perdieron m谩s de 160 soldados, dos veh铆culos blindados de transporte de tropas, siete veh铆culos y un sistema de artiller铆a autopropulsada Gvozdika.La direcci贸n de ZaporozhieEn cuanto a la direcci贸n de Zaporozhie, las fuerzas rusas repelieron un ataque de las unidades de la 118.陋 Brigada Mecanizada cerca de la localidad de Rab贸tino. Ucrania perdi贸 aqu铆 m谩s de 140 soldados, cinco veh铆culos blindados de transporte de tropas, seis camionetas y dos obuses M109 Paladin.La direcci贸n de Jers贸nEn la direcci贸n de Jers贸n, el grupo de fuerzas ruso Dni茅per asest贸 golpes contra unidades de la 35.陋 y la 36.陋 Brigadas de Infanter铆a de Armada ucranianas. Ucrania sufri贸 hasta bajas de hasta 125 militares, dos veh铆culos, un ob煤s D-30, un sistema de artiller铆a autopropulsada Gvozdika.Seg煤n los datos del ente castrense, las fuerzas rusas asestaron golpes contra 132 zonas de acumulaci贸n de equipos y personal del Ej茅rcito ucraniano e interceptaron 33 aeronaves no tripuladas.En total, desde el inicio de la operaci贸n militar especial han sido destruidos: 518 aviones, 254 helic贸pteros, 8.464 veh铆culos a茅reos no tripulados, 441 sistemas de misiles antia茅reos, 13.044 tanques y otros veh铆culos blindados de combate, 1.172 lanzacohetes m煤ltiples, 6.929 piezas de artiller铆a de campa帽a y morteros y 14.797 unidades de veh铆culos militares especiales.

