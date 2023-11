https://sputniknews.lat/20231101/la-comunidad-internacional-tiene-que-presionar-la-ruptura-de-bolivia-con-israel-fue-acertada-1145296353.html

La comunidad internacional tiene que presionar: ¿la ruptura de Bolivia con Israel fue acertada?

El Gobierno de Luis Arce anunció este 31 de octubre que Bolivia rompe relaciones con Israel ante la escalada del conflicto en Gaza, que ha dejado más de 8.000... 01.11.2023, Sputnik Mundo

El anuncio fue hecho por el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, en una conferencia de prensa emitida desde la Casa Grande Del Pueblo, donde aseveró que la posición boliviana ante Israel se articula en consecuencia con la Carta de las Naciones Unidas, que rechaza "todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecidos en la declaración universal de los derechos humanos".Así, Bolivia decidió romper relaciones "en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales", apuntó el funcionario y sostuvo que el Estado boliviano exige el cese al fuego y al bloqueo que sostiene Israel contra el enclave palestino para impedir el ingreso de alimentos, medicamentos y otros recursos de ayuda humanitaria.De acuerdo con el analista internacional Carlos Manuel López Alvarado, la decisión del Gobierno de Arce es "acertada", pues ante la escalada del conflicto palestino-israelí se necesita de la presión internacional para desahogar la situación."Estamos viendo que se empiezan a unificar cada vez más voces en la región y a nivel internacional para condenar al Estado de Israel; ahorita ya no estamos hablando de que se condene o no el ataque perpetrado por Hamás, sino de que Israel sigue operativizando prácticas en contra de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y por supuesto se puede hablar de un genocidio [en Gaza]", sentencia el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El asedio militar de Israel contra la Franja de Gaza, sostenido desde el 7 de octubre y que en los últimos días escaló a operaciones terrestres, ha cobrado la vida de 8.306 personas desde ese día, incluidos más de 3.450 menores de edad, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Palestina citado por la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de ese país (UNRWA, por su sigla en lengua inglesa).El 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza, en un ataque sin precedentes, y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur del país hebreo, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró a su país "en guerra".Aunque reciente, la postura de La Paz hacia Tel Aviv no es inédita, pues en 2009 el entonces presidente Evo Morales anunció el corte de relaciones diplomáticas con Israel por el mismo motivo. Y aunque la relación se retomó con la llegada a la presidencia de Jeanine Áñez, en 2019, la diplomacia entre ambas naciones duró poco tiempo. De acuerdo con el académico mexicano, la decisión de Evo, en 2009, fue en concordancia a las acciones y el discurso de su Gobierno: velar por lo más desfavorecidos y condenar las desigualdades y opresiones contra el pueblo. Otros países latinoamericanos en descontento con IsraelHoras después del anuncio de Bolivia de que rompe relaciones con Israel, otros presidentes latinoamericanos se unieron a las quejas respecto a las acciones del Gobierno israelí, a cargo de Benjamín Netanyahu. Además, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, repudió el asesinato de más de 3.000 niños en la Franja de Gaza y la inoperancia de las Naciones Unidas para contener la crisis."Se está tratando de que la región jale en un mismo sentido, pero es muy complicado porque tenemos ahorita un clima electoral en Ecuador, en Paraguay; por ejemplo, en Perú, con Dina Boluarte... y, por supuesto México, que no puede (ser) tan ajeno a los intereses de Washington, que, a final de cuentas, es pro Israel", concluye el analista en una observación sobre las condiciones regionales.

