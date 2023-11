https://sputniknews.lat/20231101/republica-dominicana-cierra-su-frontera-con-haiti-por-el-conflicto-bilateral-1145298798.html

República Dominicana cierra su frontera con Haití por el conflicto bilateral

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inauguró el primer tramo de la "verja perimetral inteligente", o muro fronterizo que separa a su país de Haití, y resaltó la importancia del proyecto para la seguridad nacional. En este marco, "las tensiones con Haití han existido desde siempre, aunque se han intensificado en los últimos tiempos a causa del asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moise, tras lo cual la situación de violencia en dicho país ha sido más cruda", expresó la analista.Tras el magnicidio, perpetrado en julio de 2021, se evidencia un mayor descontrol en Haití, "donde las bandas se han apoderado de la situación, motivo por el cual Gobierno dominicano se ha visto obligado a reforzar la seguridad fronteriza y controlar quiénes ingresan al país", dijo. Sin embargo, "el motivo principal de la actual crisis diplomática entre ambas naciones tiene que ver con la construcción del canal en el río Masacre, debido a que Haití comenzó las obras sin consultarlo con República Dominicana", diferenció.La OEA no logra mesa de diálogoEn este marco, "tras el cierre de fronteras no hay intercambio comercial entre ambos países, por lo que estamos ante la ausencia de diálogo bilateral", sostuvo. Tras el pedido de República Dominicana a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que intervenga en el conflicto, "su secretaría propuso el envío de una comisión técnica para observar la situación sobre el río", indicó. Sin embargo, "el conflicto permanece y continúa perjudicando a los comerciantes de ambos lados de la frontera".Se agrava la crisis migratoria en CentroaméricaLa situación en torno a la intensificación de los flujos migratorios "se ha vuelto insostenible", dijo a Sputnik el analista costarricense Carlos Murillo.El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó este setiembre que ordenó declarar emergencia nacional ante la afluencia de migrantes que llegan por Panamá a su territorio. En este marco, "este problema ha sido un tema de agenda pública en Costa Rica, donde se ha incrementado en los últimos meses", indicó Murillo. Esta crisis ha provocado un drama humano, "porque no se han coordinado acciones entre los países, tanto en los de origen como en aquellos que son de paso, como los centroamericanos", añadió.En este contexto, "el Gobierno costarricense adoptó una declaratoria de emergencia, lo cual le posibilita tomar fondos de algunas partidas del presupuesto nacional para atender esta crisis", explicó. Tras ello, "se dispuso trasladar a los migrantes de una frontera a otra para que no quedaran parados en Costa Rica", sostuvo. No obstante, "este problema ha afectado negativamente la imagen del Gobierno porque no dio la atención necesaria a esta situación durante muchos meses", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en estudios globales Santiago Caetano continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales, en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

