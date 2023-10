https://sputniknews.lat/20231101/si-lo-piden-alemania-y-eeuu-la-situacion-economica-de-occidente-debe-ser-mas-grave-de-lo-que-parece-1145296391.html

Si lo piden Alemania y EEUU, la situación económica de Occidente debe ser más grave de lo que parece

Si lo piden Alemania y EEUU, la situación económica de Occidente debe ser más grave de lo que parece

Durante la reciente cumbre de otoño de los 27, celebrada en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió más financiación tras... 01.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-01

2023-11-01T00:07+0000

2023-11-01T00:07+0000

Si lo piden Alemania y EEUU, la situación económica de Occidente debe ser más grave de lo que parece

¿Desbaratan la financiación de Ucrania?La mayor parte de los fondos pedidos con insistencia por la alemana von der Leyen tienen como destino un paquete financiero a medio plazo para Ucrania, por valor de 50.000 millones de euros. Mientras, el canciller alemán, Olaf Scholz, comunicó en esta cumbre a los líderes del bloque comunitario, en una tensa reunión a puertas cerradas, que es hora de tomarse en serio la limitación de los planes de gasto de los 27.Scholz marcó el paso al inicio de un debate que se prolongó por unas tres horas, advirtiendo que todo el mundo habla de gastar dinero, pero no hay discusión sobre compensaciones o qué recortar, según personas que pidieron no ser identificadas y que participaron en las conversaciones confidenciales.En tanto, el primer ministro húngaro, Víktor Orban, y el líder eslovaco, Robert Fiсo, se opusieron a la aprobación de esta propuesta, según el diario estadounidense Político. El mandatario húngaro afirmó que el apoyo de la Unión Europea no funciona, algo que destacó públicamente también antes de la sesión informativa. En tanto, Fico mencionó preocupaciones sobre la corrupción en Ucrania."Lo que se está produciendo en Europa es, de nuevo, un intento de Alemania, y en cierta forma del Estado francés, y a otra escala Gran Bretaña, el agente de EEUU, a diversa escala, con diversos motivos. Todos ellos están retrocediendo a escala mundial ante el auge de Eurasia y de China, la capacidad de Rusia, el crecimiento de Irán y de otras potencias, los problemas para el colonialismo europeo en África", observa el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente.Desde EEUU lo tienen claroMientras tanto, el recién electo presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, advirtió que los nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania y a Israel deben estudiarse por separado.En medio del creciente escepticismo sobre la continua canalización de grandes cantidades de ayuda a Kiev en lugar de resolver los problemas internos pendientes que desafían a Estados Unidos, el líder parlamentario también indicó que debe haber una mayor rendición de cuentas sobre el dinero gastado por su país en Ucrania.Al respecto el analista Gil de San Vicente coincide en que Israel es una cuestión vital para toda la estrategia internacional de Europa y Estados Unidos, y advierte que los desencuentros de prioridades entre Washington y Bruselas son una disputa que atañe a ellos. "Entonces, cuando ellos se juntan, 'reunión de pastores, ovejas muertas', como se dice. Totalmente de acuerdo, pero algunos pastores ganan más que otros, o unos pierden más que otros. Entonces, son las disputas entre 'pastores'", concluye.

2023

