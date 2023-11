https://sputniknews.lat/20231102/como-un-simple-pelo-de-gato-puede-ayudar-a-los-detectives-a-resolver-crimenes-1145328204.html

Cómo un simple pelo de gato puede ayudar a los detectives a resolver crímenes

Investigadores británicos sugieren que el pelo de gato transferido a la ropa de una persona contiene su propio ADN, lo que podría proporcionar un vínculo entre... 02.11.2023, Sputnik Mundo

Los gatos son unas de las mascotas más populares del mundo, por lo que se pueden encontrar en millones de hogares. En este escenario, una reciente investigación revela que el pelo de estos pequeños animales podría ayudar a resolver crímenes.Según cifras de Statista, hay alrededor 370 millones de gatos de compañía en todo el mundo, por lo que existen muchas posibilidades de resolver crímenes con la ayuda de estos felinos en casi todas las regiones del mundo.De acuerdo con investigadores de la Universidad de Leicester, Reino Unido, el pelo de gato podría ser la forma perfecta de atrapar a los delincuentes. Han demostrado que un solo pelo de estos felines contiene ADN que podría relacionar a un sospechoso con la escena de un crimen o con una víctima.El estudio explica que, dado que el felino medio suelta miles de pelos al año, es inevitable que, al salir de una casa donde haya uno, quede alguna prueba del peludo residente. Esto es potencialmente útil en la investigación forense de actividades delictivas.En un artículo publicado en la revista Forensic Science International: Genetics, los investigadores explican que, mientras que un delincuente humano puede esmerarse en no dejar su propio ADN, el pelo de gato transferido contiene su propia información genética.Nuevo método para extraer el ADN de un gatoAdemás, los investigadores británicos describen un método sensible que puede extraer la máxima información de ADN de un solo pelo de gato, ya que con la forma anterior de analizarlo no se podía extraer suficiente.Así, el nuevo método identificado permite determinar la secuencia de todo el ADN mitocondrial, lo que garantiza que sea unas diez veces más discriminatorio que una técnica utilizada anteriormente, que sólo analizaba un fragmento corto.El equipo probó el método en un caso de gato perdido, en el que se pudo cotejar el ADN de los restos óseos de una felina hembra desaparecida con el ADN del pelo de su descendencia masculina superviviente."En los casos criminales en los que no se dispone de ADN humano para analizar, el pelo de las mascotas es una valiosa fuente de pruebas de vinculación, y nuestro método la hace mucho más poderosa. El mismo método podría aplicarse a otras especies, en particular a los perros", concluyó el universitario Mark Jobling, codirector del estudio y catedrático de genética en la Universidad de Leicester.

