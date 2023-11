https://sputniknews.lat/20231102/con-4-nuevos-aviones-argentina-busca-recuperar-su-capacidad-de-vigilar-el-sur-del-atlantico-1145329923.html

Con 4 nuevos aviones, Argentina busca recuperar su capacidad de vigilar el sur del Atlántico

La Armada Argentina adquirió cuatro aviones P3 Orion, con los que busca recuperar su capacidad para combatir la pesca ilegal en su zona económica exclusiva. En... 02.11.2023, Sputnik Mundo

Con una zona económica exclusiva de más de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, la custodia efectiva del Atlántico sur es, desde hace décadas, una obsesión para la Armada Argentina, que busca combatir la pesca ilegal en la zona. Con ese objetivo en la mira, incorporará en los próximos meses cuatro aviones que podrían darle la capacidad de vigilancia que el país sudamericano requería.La operación fue confirmada en octubre por el Ministerio de Defensa argentino: la Armada adquirirá cuatro aeronaves P3 Orion, fabricadas por la compañía estadounidense Lockheed Martin pero que se encontraban en propiedad de la Agencia Noruega de Material de Defensa (NDMA por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa del país nórdico. Según recogió el diario argentino Clarín, la operación demandará una inversión de 67 millones de dólares que el país latinoamericano pagará en un plazo de tres años.De acuerdo al Ministerio de Defensa argentino, las cuatro aeronaves serán funcionales durante los próximos 15 años, ya que mantienen un potencial de vuelo promedio de 17.000 horas.Para el país sudamericano, el principal destaque de los aviones es su "extenso radio de acción de 1.500 millas náuticas (2.780 kilómetros)" y sus 12 horas de autonomía de vuelo, lo que le "permiten cubrir sin inconvenientes el litoral marítimo argentino, plataforma continental y Antártida argentina".El también editor del sitio especializado Pucará recordó que la Armada argentina perdió en las últimas décadas la capacidad de sobrevolar el Atlántico sur que tuvo con aviones Neptune, incluso utilizados durante la Guerra de Malvinas para detectar las enemigas naves británicas, o los Electra, antecesores de los primeros Orion —una versión anterior a la adquirida ahora—, pero que no están activos en la actualidad.En ese sentido, señaló que estas aeronaves no solo pueden ser modificadas para incluir armamento, sino que poseen "un radar muy sofisticado con cobertura de 360 grados y mucha definición, con el que se puede detectar buques, aeronaves y hasta el periscopio de un submarino".De hecho, la capacidad de detectar sumergibles es una de las mayores virtudes del P3 Orion, ya que originalmente fueron diseñados para la "guerra submarina". Rivas señaló que los aviones también pueden lanzar sonoboyas, sistemas diseñados para detectar submarinos desde el aire. Además, pueden disparar torpedos y carga de profundidad. También son útiles para el rescate por su capacidad de detectar embarcaciones, transmitir información y lanzar balsas con equipos de supervivencia que asistan a tentativos náufragos.Rivas recordó que, si bien los aviones estaban a disposición de Noruega, requirieron la autorización de EEUU para poder ser transferidos a Argentina. Aun así, el especialista diferenció estas negociaciones de las conversaciones que Buenos Aires mantiene con Washington ante la eventual compra de cazas F-16."Si bien la aprobación de las operaciones por parte del Congreso estadounidense se hizo junta, se trata de dos cuestiones distintas", explicó el analista especializado, remarcando que por el momento "no hay novedades" sobre una posible confirmación de la compra de estas otras aeronaves.

