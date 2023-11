https://sputniknews.lat/20231102/el-kremlin-afirma-que-occidente-comprende-que-sanciones-antirrusas-perjudican-sus-intereses-1145346731.html

El Kremlin afirma que Occidente comprende que sanciones antirrusas perjudican sus intereses

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente ya entiende que las sanciones impuestas contra Rusia también afectan sus propios intereses, pero la presión aumentará, declaró en... 02.11.2023

El vocero advirtió que Moscú no tiene ninguna duda de que habrá nuevos intentos de incrementar las sanciones. "Nuestra economía se ha adaptado bastante bien a esas condiciones ", aseguró Peskov. Además, el portavoz del Kremlin subrayó que Rusia está tratando de sacar provecho de esas sanciones, y en algunas esferas la iniciativa resulta exitosa. Según la base de datos Castellum.AI se activaron en relación con Rusia más de 15.200 sanciones individuales y sectoriales en lo que duran las hostilidades.La visita del presidente de PalestinaRusia espera la visita del presidente de Palestina, Mahmud Abás, a Moscú, sin embargo, la fecha concreta de momento no está determinada debido a la situación en Oriente Medio, declaró Peskov.La semana pasada, el vicecanciller ruso Mijaíl Bogdánov informó que Abás visitará Moscú en un futuro próximo para negociar con el presidente ruso, Vladímir Putin. Peskov precisó entonces que los presidentes abordarán sobre todo el desarrollo de la situación e torno al conflicto palestino-israelí.El conflicto palestino-israelí volvió a estallar el 7 de octubre después de que el ala militar del movimiento palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, lanzara la operación sorpresa Diluvio de Al Aqsa capturando a más de un centenar de prisioneros israelíes, entre soldados y oficiales de alto rango.En represalia las tropas israelíes iniciaron la operación Espadas de Hierro con bombardeos aéreos masivos de Gaza y la noche del 25 al 26 de octubre comenzaron una campaña terrestre.El Gobierno israelí impuso un bloqueo total al enclave palestino, donde viven unos dos millones de habitantes, cortando el suministro eléctrico y la entrada de alimentos, agua y combustible, si bien desde el 16 de octubre permite el suministro de agua al sur de Gaza. El enclave sufría un bloqueo parcial desde 2007 año en el que Hamás ganó las elecciones en ese territorio.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades, que hasta la fecha han dejado ya más de 8.800 muertos, en su mayoría niños y mujeres, en Gaza, y más de 1.400 fallecidos en Israel.También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región, como lo determinó la ONU en 1947.Israel, si bien declara que acepta el principio de los dos Estados, no se ha retirado definitivamente de los territorios palestinos ocupados.

