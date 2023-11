https://sputniknews.lat/20231105/la-autoridad-nacional-palestina-dispuesta-a-controlar-gaza-como-parte-de-solucion-diplomatica-1145441855.html

La Autoridad Nacional Palestina dispuesta a controlar Gaza como parte de solución diplomática

Abás también enfatizó que "la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) es el único representante legítimo del pueblo palestino y el único con autoridad sobre todos los asuntos relacionados con el pueblo palestino”. Añadió que "la ocupación israelí tiene toda la responsabilidad por todo lo que sucede, y las soluciones militares no conducirán a la seguridad de Israel". Abás también pidió el fin inmediato de la guerra en Gaza y acelerar el proceso de llegada de ayuda humanitaria al enclave. "No hay palabras para describir la guerra de aniquilación y destrucción a la que está sometido el pueblo palestino en Gaza por la maquinaria de guerra israelí, sin ningún respeto por el derecho internacional", destacó Abás. También afirmó que la situación en Cisjordania y Jerusalén no es menos grave, porque "las fuerzas de ocupación matan y atacan todos los días, junto con la violencia de los colonos". El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas judías atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, adonde se desplazan estos días cientos de miles de civiles.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 9.400 muertos y al menos 24.000 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles.

