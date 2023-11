https://sputniknews.lat/20231106/las-empresas-israelies-pagarian-caro-las-consecuencias-del-conflicto-con-hamas-1145479113.html

Las empresas israelíes pagarían caro las consecuencias del conflicto con Hamás

Las pérdidas humanas son el tema que domina en el Oriente Medio por el conflicto entre Israel y Hamás; sin embargo, los efectos también se perciben en la economía del país hebreo, donde las empresas son uno de los sectores más afectados.De acuerdo con el rotativo británico, la escalada de la violencia ha sacudido la economía israelí de casi 500.000 millones de dólares, afectando a miles de empresas, tensando las finanzas públicas y sumiendo en la crisis a sectores enteros.Aunque no se compara con la "atroz" situación que viven las personas en Gaza, de acuerdo con la ONU, ante los ataques de Israel, la población israelí también se encuentra en un estado de shock desde la violenta incursión de Hamás el pasado 7 de octubre, que según las autoridades dejó más de 1.400 muertos.El ataque de Hamás llevó a que 126.000 civiles del norte y el sur de Israel fueran reubicados para protegerlos de los misiles de la organización de origen palestino, lo cual llevó al cierre de negocios y empresas.Estas afectaciones a la economía del país hebrero ya se pueden percibir en cifras. Una encuesta realizada por la Oficina Central de Estadística entre las empresas israelíes reveló que una de cada tres había cerrado o funcionaba al 20% o menos de su capacidad desde el inicio del conflicto, mientras que más de la mitad había registrado pérdidas de ingresos del 50% o más.A un mes de iniciado el conflicto, los resultados fueron aún peores en el sur, la región más cercana a Gaza, donde dos tercios de las empresas habían cerrado o reducido sus operaciones al mínimo.Por su parte, el Ministerio de Trabajo afirma que 764.000 israelíes (el 18% de la población activa) no están trabajando tras haber sido llamados a filas en la reserva, evacuados de sus ciudades u obligados por el cierre de las escuelas a cuidar de los niños en casa.Ayudas gubernamentales insuficientesPese a que el gobierno encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu se comprometió a crear una "economía bajo las armas", prometiendo enormes transferencias de efectivo a las empresas y regiones en peligro, los empresarios las tachan de insuficientes.Los críticos de las acciones de ayuda económica del gobierno acusan que los criterios de elegibilidad son demasiado estrictos y las medidas no ofrecían ninguna ayuda a las grandes empresas.A principios de noviembre, la administración de Netanyahu presentó nuevas medidas de apoyo, que son consideradas más generosas que las primeras. Según las nuevas disposiciones, el gobierno apoyará a las empresas cuyos ingresos mensuales hayan caído más de un 25% a causa de la guerra, cubriendo hasta el 22% de sus costes fijos y el 75% de su masa salarial, entre otras medidas.Tel Aviv gastaría hasta el 10% de su PIBEl Ministerio de Finanzas de Israel estima que el coste del conflicto que mantiene con el grupo palestino Hamás podría alcanzar los 200.000 millones de shekels, unos 51.000 millones de dólares, aproximadamente un 10% del PIB del país, según un reporte de la dependencia gubernamental publicado este 5 de noviembre por el diario israelí 'Calcalist'.De acuerdo con el medio, el dinero para sufragar la guerra no existe y su captación en los mercados nacionales e internacionales será "en condiciones difíciles".La estimación del Ministerio se basa en los supuestos de que el conflicto palestino-israelí dure de 8 meses a un año, es decir, que se termine a finales de 2024; también, en que siga en el estado actual de los combates, la mayoría de los cuales se concentran en Gaza; en que no haya un frente norte de alta intensidad, y en que los 350.000 reservistas vuelvan pronto de las labores de la guerra.

