Kraken: el dispositivo chileno que transforma aire en agua mediante el sonido

A Johan Calderón le llevó varios años de investigación y trabajo crear un generador atmosférico de agua, un dispositivo que supone una forma de paliar la falta del vital líquido en un país habituado a la crisis hídrica.El estudiante de ingeniería civil metalúrgica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) bautizó el artefacto como Kraken, en referencia a la criatura mitológica nórdica que representa a un pulpo gigante.El joven, quien vive en una de las zonas del país afectadas por la sequía, contó que una de las principales motivaciones para crear el dispositivo es la falta de agua que se aproxima en los meses de verano para él y su familia, así como para quienes viven en los alrededores."Vivo en una zona cordillerana, tenemos nieve, pero se está acabando. Entonces, cuando se acaba la nieve en verano, nos quedamos sin agua de vertiente", contó el entrevistado.Calderón explicó que ellos, al menos, tienen agua potable. Sin embargo, en zonas no cordilleranas de la Región de Valparaíso, como Cabildo, ubicada a 173 kilómetros al norte de Santiago, están sufriendo la sequía "fuertemente".La zona central de Chile —que va sentido norte-sur desde la Región de Coquimbo hasta la del Biobío—, atraviesa la crisis hídrica más larga de los últimos 1.000 años, según reportó el 2022 la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La zona vive desde hace más de una década una megasequía.Desde la utilización de atrapanieblas —unas mallas que captan las gotas del líquido contenido en la neblina— hasta la posibilidad de sacar agua del mar, Calderón analizó distintas opciones."Había una necesidad de ver cómo obtener agua del aire. Busqué varios métodos". Finalmente, el joven desarrolló Kraken.Mediante un proceso físico que permite generar frío a través del sonido es posible enfriar ciertos componentes del Kraken para condensar el aire y obtener agua explicó Calderón.20.000 litros de agua al díaKraken, en su versión original, mide 3 metros de alto por 1,5 metros de ancho y puede ser instalado en cualquier parte para poder captar la humedad del aire y condensarla.Sin embargo, Calderón detalló que están estudiando otras opciones más pequeñas para la industria mediana y para las casas del norte de Chile, donde hay muchas localidades que no tienen agua potable y se abastecen de camiones cisterna."Hay localidades donde es difícil tener agua todos los días y con Kraken podemos entregarles el agua de manera cotidiana. No tendrían que esperar un camión, no tendrían que comprar agua", puntualizó el joven.Calderón explicó que, según sus proyecciones, el revolucionario dispositivo podría entregar 20.000 litros de agua al día.Reconocimientos y lo que se viene para KrakenEn 2021, Kraken quedó entre los 100 mejores proyectos en el concurso Jump Chile, un programa de emprendimiento universitario. Mientras que en 2022 obtuvo financiamiento gracias a un nuevo concurso.En 2023 fabricaron una versión del dispositivo más pequeña, que obtuvo la calificación TRL 4 en la escala de Nivel de Madurez Tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés) sistema creado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU (NASA).Gracias a lo anterior, Kraken fue seleccionado recientemente entre los 10 mejores proyectos latinoamericanos del concurso de emprendimientos de base científico-tecnológica BRAIN, de la PUCV.Respecto a qué se viene en lo pronto para Kraken, Calderón explicó que a finales de este año espera tener un prototipo más para ya llevar el piloto a una empresa que quiere probarlo."Van poder validar todos los sucesos que estamos produciendo y podrán escalarlo. Ya podríamos saber cuánto podría costar el Kraken domiciliario, cuánto sería la inversión de Kraken industrial. Tendremos todo los datos para generarlo a gran escala", finalizó Calderón.

