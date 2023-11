https://sputniknews.lat/20231107/malasia-declara-que-no-reconoce-las-sanciones-unilaterales-de-eeuu-1145491423.html

Malasia declara que no reconoce las sanciones unilaterales de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Malasia no reconoce las sanciones unilaterales que imponen ciertos países, incluido Estados Unidos, declaró el primer ministro... 07.11.2023, Sputnik Mundo

Ibrahim informó asimismo que sostuvo conversaciones telefónicas con varios líderes de los países islámicos y que ellos dijeron compartir la posición de Malasia. Según el primer ministro, la decisión del Congreso de EEUU de aprobar el mencionado proyecto de ley "es la demostración de que Occidente sigue intentando ejercer presión e intimidar a los Gobiernos y las organizaciones de otros países que ayudan a Hamás y a los palestinos". El político instó a la opinión pública y, especialmente, a los medios de comunicación de masas de su país a no usar términos peyorativos al referirse a los militantes de Hamás, señalando que más conviene llamarlos "libertadores". El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de proyectiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra". En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas israelíes atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes. Las hostilidades han causado más de 1.400 muertos y unos 5.500 heridos en Israel y más de 10.000 muertos y más de 32.000 heridos en la Franja de Gaza. Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.Boicot de la cumbre del APECEl primer ministro de Malasia decidió participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, a pesar de su desacuerdo con el enfoque de Estados Unidos hacia el conflicto palestino-israelí, informó el portal New Straits Times.A finales de octubre, el político dijo que Malasia estudiaba boicotear la cumbre de APEC en EEUU en solidaridad con Palestina, precisando que se planeaba tomar la decisión final partiendo de la reacción de los socios regionales. Este 7 de noviembre, Ibrahim destacó que, como primer ministro, necesita proteger los intereses económicos y diplomáticos de su país.El político agregó que el gobierno de Malasia consultó a varios países asiáticos, incluida China, antes de decidir si boicotear la reunión o no.APEC es un foro económico y comercial de 21 países de la región de Asia y el Pacífico. La cumbre de este año se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre en San Francisco.Malasia, junto con Indonesia, se posiciona como el líder del mundo musulmán en la región del sudeste asiático. El país trabaja activamente en la "línea islámica", promoviendo la ampliación de la cooperación política, económica y cultural con los países islámicos, las organizaciones internacionales y las comunidades.En particular, Malasia a menudo promueve iniciativas en plataformas de la Organización para la Cooperación islámica (OCI) y promueve declaraciones de apoyo a los musulmanes en el marco de la ONU. Malasia mantuvo durante muchos años contactos con Hamás, en particular, en 2020, recibió a líderes de alto rango de la organización.

