Massa busca apoyos en provincia adversa: "Como peronista cordobés, voy a votarlo sin dudar"

El candidato del Gobierno, Sergio Massa, intenta seducir al electorado del peronismo cordobés que le es esquivo al kirchnerismo. Por eso, este 7 de noviembre recorrió la provincia para buscar apoyo y pidió perdón por las deudas de la Nación con la región.Este territorio es tan adverso para el oficialismo, que Massa salió cuarto, con tan solo un 13% del apoyo, mientras que Milei lideró con un 33%, seguido por el peronismo local, con un 29%.A nivel nacional, el gobernador Juan Schiaretti, líder del movimiento, obtuvo alrededor de 1,8 millones de votos (6,78%). A pesar de la afinidad con el actual ministro de Economía, no se pronunció a favor de él, pero sí lo hicieron varios dirigentes peronistas a título personal. Sus votos pueden ser clave para la definición de esta reñida elección."Yo trabajé para la candidatura de Schiaretti, pero hoy hay solo dos alternativas y como peronista no tengo dudas de que hay que apoyar a Sergio Massa", dijo a Cara o Ceca el intendente peronista de la localidad de Mina Clavero, Claudio Manzanelli."El electorado cordobés es antikirchnerista, pero hay que entender que Massa no es kirchnerista. Él dijo que su política iba a ir hacia la unión nacional y nosotros siempre impulsamos eso", agregó.Las inconsistencias e ideas sobre la educación y la salud, lo alejan del candidato libertario. "Milei convenció a la gente de ir en contra de la casta, pero ni bien pasaron las elecciones se arrodilló ante Mauricio Macri. Esas contradicciones son insostenibles. La provincia tiene varios reclamos con la Nación, pero ese diálogo no se podrá dar con un candidato como Milei".El Gobierno uruguayo, contra las cuerdas por escándalo narcoEl presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tomó la decisión de desvincular a cinco altos funcionarios tras su regreso de EEUU en medio de la tormenta política que se generó por la entrega de un pasaporte al narcotraficante prófugo, Sebastián Maset, y la posible vinculación con esos dirigentes."La entrega del pasaporte nunca quedó clara y hay preguntas por la velocidad con la que se lo entregó, que fue en 24 horas. Además, se sabe que altos funcionarios fueron convocados por presidencia con el fin de destruir pruebas", sostuvo Daniel Chasquetti, analista político de Uruguay."El Gobierno queda debilitado con el problema de esta causa, sumada a otras como la que involucra al jefe de seguridad de Lacalle Pou en espionaje e irregularidades. La gente está preocupada por la intromisión del narcotráfico en las instituciones", añadió.

