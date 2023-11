https://sputniknews.lat/20231109/los-drones-fpv-rusos-con-municion-adjunta-abaten-tropas-ucranianas-en-el-campo-de-batalla-1145588155.html

Los drones FPV rusos con munición adjunta abaten tropas ucranianas en el campo de batalla

Los soldados rusos están destruyendo unidades de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muy vulnerables, con vehículos aéreos no tripulados, informó el... 09.11.2023, Sputnik Mundo

"Aunque los ucranianos están desplegando cada vez más sistemas de defensa contra los drones rusos, la mayoría de ellos sólo operan a gran profundidad, a kilómetros detrás del frente. No están diseñados para [proteger] a la infantería en el campo de batalla", destacó Ax.El Ejército ruso abate a la distancia a las tropas ucranianas en las trincheras, con drones FPV con munición adjunta, sin sufrir bajas, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania no están protegidas contra estos dispositivos, evaluó la publicación.Anteriormente, un soldado de las fuerzas especiales de Sibir (Siberia), del grupo de tropas Yug (Sur), dijo a Sputnik que el Ejército ruso comenzó a utilizar drones kamikaze en ataques contra posiciones de las tropas ucranianas.Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan seis meses realizando una contraofensiva en las regiones meridionales de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie, enviando a la batalla brigadas entrenadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y armadas con equipo extranjero. Sin embargo, no lograron éxito en ninguna de las secciones delanteras.La contraofensiva no sólo está estancada, sino que ha fracasado por completo, afirmó el presidente ruso Vladímir Putin. Kiev ha perdido 90.000 soldados en su intento de "conseguir resultados a cualquier precio", como si "estos no fueran su pueblo", dijo el mandatario.

