Árabes en el Cono Sur, una colectividad con historia que llegó a la élite

Árabes en el Cono Sur, una colectividad con historia que llegó a la élite

Desde finales del siglo XIX, sirios, libaneses y palestinos han arribado al Cono Sur de Sudamérica para conformar una de las colectividades más importantes de... 10.11.2023, Sputnik Mundo

El recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina, detonado a comienzos de octubre, volvió a poner a la cuestión palestina en el centro del debate en América Latina, una región distante pero que tradicionalmente ha mirado el problema con atención. No en vano la gran mayoría de los países latinoamericanos reconocen el Estado palestino y acogen, desde hace décadas, a una colectividad árabe importante.En efecto, América Latina, y fundamentalmente Sudamérica, es un lugar de referencia en el mapa a la hora de considerar la diáspora árabe en el mundo, es decir, las personas de esa ascendencia étnica que, más allá de su religión y por voluntad u obligación, viven fuera de su ámbito originario.La colectividad árabe en América Latina es de entre 17 y 20 millones de personas, de acuerdo a estimaciones validadas por académicos e incluso las Naciones Unidas. Brasil siempre aparece como el país con la colectividad árabe más grande, llegando a albergar a más de la mitad del total de la región.En efecto, la transición entre el siglo XIX y el XX encontró a los países sudamericanos aplicando políticas de recepción de migrantes que fueron aprovechadas por miles de sirios y libaneses que, de religión cristiana, buscaban huir de la persecución del imperio otomano. Aquella primera oleada de sirios y libaneses se asentó principalmente en Brasil y Argentina, pero también sentó las bases de colectividades árabes importantes en Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y Venezuela.Becker remarcó cómo, desde su llegada a Sudamérica, los árabes lograron conformar una colectividad "de las más fuertes, por su capacidad de organizarse en asociaciones civiles o mutuales, con el objetivo de ayudarse".A los sirios y libaneses que llegaban como refugiados pronto le siguieron los palestinos, que comenzaron a radicarse en tierras sudamericanas en los primeros años del siglo XX. El sociólogo chileno Pablo Álvarez, especializado en la historia de Medio Oriente, explicó a Sputnik que aquellos primeros palestinos en llegar al Cono Sur eran cristianos y no musulmanes, como los que arribaron en la segunda mitad del siglo."Los palestinos fueron llegando por el boca a boca. Se fue difundiendo la información de que aquí podían vivir más o menos bien, había comercio, mercado y otros palestinos", explicó. Si bien también llegaron a los demás países de la región, la mayoría acabó en Chile, donde conformarían la que aún es la mayor colectividad palestina en el exterior del mundo.Si bien no hay una razón específica que explique totalmente por qué los palestinos escogieron Chile para asentarse, Álvarez estima que una de las razones es que en la nación de Violeta Parra se encontraron con un "menor menosprecio" que en otros países de la región, más volcados a la recepción de migrantes europeos. Las posibilidades que encontraban en el comercio también atrajeron a la incipiente colectividad.La política y la empresaDurante el siglo XX, las colectividades árabes lograron asentarse en la región y ganar espacio no solo en circuitos sociales importantes, sino tender redes en la vida empresarial y hasta la política.Becker recordó el caso de Argentina, donde la colectividad siriolibanesa "ha tenido gran injerencia en diversos procesos políticos, al punto de que durante la década de 1990 hubo un presidente de origen sirio-libanés", en referencia a Carlos Saúl Menem (1989-1990). El dos veces mandatario nació en la provincia argentina de La Rioja, pero sus padres habían llegado a Argentina desde el Levante sirio en 1910. Ecuador también tuvo un presidente de origen libanés: Jamil Mahuad, que gobernó entre 1998 y 2000.Para la experta, una de las manifestaciones más claras de la relevancia de estas fuerzas en el discurso público fue la preocupación que los países del Cono Sur demostraron para acoger refugiados luego de la Primavera Árabe, a partir de 2010, especialmente en Siria. Becker recordó que primero Uruguay —por iniciativa propia de su entonces presidente José Mujica (2010-2015)— y luego Brasil y Argentina se ofrecieron como plazas para refugiados del país árabe."Toda la región del Cono Sur tuvo un accionar muy fuerte en cada evento que sucede en Medio Oriente y eso tiene que ver con que las comunidades de migrantes y descendientes son muy fuertes y están consolidadas como actores centrales en la escena pública", opinó.El experto recordó además cómo la colectividad palestina chilena pudo ganar prestigio durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando "tuvieron una impronta de grupo disidente de la dictadura, tenían fama de ser luchadores por su libertad".El sociólogo mencionó al Club Palestino chileno como núcleo de esa colectividad empresarial, política y social, tanto desde el club deportivo como con las actividades sociales y empresariales que congrega.Álvarez recordó además el papel central que los palestinos en Chile tuvieron en la economía, apostando en primera instancia por la industria textil y luego conformando "grandes grupos empresariales que se expandieron, que ya no abarcan un solo rubro". Así, consignó los ejemplos de las familias Yarur y Said, que comenzaron en la industria textil a mediados del siglo XX, pero se volcaron en las últimas décadas a la financiera, con participaciones en diversos otros rubros.Entre el apoyo y la discriminaciónTanto Becker como Álvarez coincidieron en que episodios como el reinicio del fuego entre Israel y Hamás encuentran un especial eco en países del Cono Sur, producto tanto de la importancia de las colectividades como de las simpatías que los habitantes locales desarrollan alrededor de ellos.Para Álvarez, el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina "ha ido alimentando una especie de nacionalismo trasplantado que va transformando la identidad de algunos grupos de descendientes de árabes en Chile y América Latina". En ese sentido, señaló que "jóvenes de tercera o cuarta generación de migrantes encuentra en el conflicto una forma de identificación".Becker, por su parte, señaló que el conflicto palestino israelí siempre estuvo "fuertemente marcado" en la agenda argentina, debido a la relevancia que tiene la colectividad judía en el país, la más importante en países de habla hispana. Además, la causa palestina es reivindicada por agrupaciones y partidos de izquierda de toda América Latina, enfatizó. Para la especialista, esa situación suele generar una "grieta" en las sociedades que muchas veces deja fuera "la cuestión humanitaria".Álvarez añadió que, al menos en Chile, existe una "valoración positiva de los palestinos en su versión más bien laica", que no se replica con los palestinos y otros árabes de religión musulmana que se enfrentan a discriminación e "ignorancia" sobre sus costumbres.

