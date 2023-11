https://sputniknews.lat/20231112/occidente-tiene-la-sensacion-de-que-ucrania-no-es-totalmente-transparente-en-sus-planes-1145667217.html

Occidente tiene la sensación de que Ucrania "no es totalmente transparente" en sus planes

Occidente tiene la sensación de que Ucrania "no es totalmente transparente" en sus planes

Las relaciones entre el Gobierno de Ucrania y las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Reino Unido son tensas debido a que en Occidente perciben una... 12.11.2023, Sputnik Mundo

El aumento de las tensiones entre Ucrania y Occidente se debe a varios factores. Uno de ellos es la falta de reformas internas en el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), a pesar de que el presidente Volodímir Zelenski destituyó al entonces jefe del organismo, Iván Bakanov, en julio del año pasado. Otro factor es que en el Gobierno de Ucrania insisten en llevar el conflicto hacia suelo ruso, algo a lo que se han opuesto públicamente Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por temor a que escalen todavía más las tensiones y, con ello, entren en un conflicto directo con Moscú, según el análisis. The Sunday Times señala que en Occidente no están de acuerdo con la estrategia ucraniana de no atacar solo objetivos militares, sino también políticos. "La opinión de que Kiev recibe suficiente apoyo para luchar, pero no el suficiente para ganar, propagada por algunos [medios] occidentales, ya está generando un mito de 'puñalada por la espalda' entre algunos ucranianos, y las disputas sobre las tácticas en la guerra de inteligencia no hacen más que exacerbarlo", afirma el diario.Y es que el fracaso de la contraofensiva ucraniana lanzada en junio pasado, aunado a "la fatiga" sobre el conflicto confesada por la primera ministra italiana, Georgia Meloni, han provocado un temor real en Kiev de que el apoyo militar occidental pueda flaquear en cualquier momento.

