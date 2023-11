https://sputniknews.lat/20231113/de-fusiles-de-asalto-a-aviones-superpesados-rusia-sorprende-en-el-dubai-airshow--fotos-1145701444.html

De fusiles de asalto a aviones superpesados: Rusia sorprende en el Dubai Airshow | Fotos

El Salón Aeronáutico de Dubái —conocido también como Dubai Airshow— comenzó el 13 de noviembre, mostrando algunas de las últimas y mejores tecnologías... 13.11.2023, Sputnik Mundo

El gigante ruso de alta tecnología Rostec está causando un gran revuelo en este evento que se realiza cada dos años, presentando alrededor de 200 equipos militares, civiles y de doble uso. La exposición rusa, organizada por Rosoboronexport –la agencia estatal intermediaria de Moscú para la exportación de equipos de defensa y de doble uso– presenta productos de una variedad de empresas aeroespaciales y de defensa rusa, incluidas Concern Radio-Electronic Technologies (KRET), High-Precision Complexes, Kalashnikov Concern, Roselectronics, Russian Helicopters, United Aircraft Corporation y otras filiales de Rostec.Este año no es una excepción, según Artiakov, y Rusia causó una gran impresión con la presentación del Ilyushin Il-76MD-90A(E), la última modernización del avión de transporte pesado ruso .Artiakov dijo que la aeronave "sin duda atraerá la atención de los visitantes", señalando que "es la primera vez en casi 30 años que un avión de esta clase se muestra en el extranjero".El Il-76MD-90A es una profunda modernización del IL-76MD básico, en sí mismo una variante del avión de transporte estratégico multipropósito de ala fija y cuatro motores turbofán, desarrollado por la oficina de diseño Ilyushin de la Unión Soviética a mediados de la década de 1970 y modernizado repetidamente en las décadas posteriores. La modificación más reciente ha mejorado más del 70% de sus sistemas en comparación con el modelo IL-76MD, dice Rostec, y ahora cuenta con motores PS-90A-76 más potentes, tren de aterrizaje mejorado, un ala reforzada y aligerada, una cabina de vidrio y nuevas contramedidas.Otros aviones mostrados en la feria incluyen ofertas de Russian Helicopters, incluida una modificación del helicóptero de transporte Kamov Ka-32, el Ka-32A11M , con un sistema contra incendios de fabricación nacional capaz de llenar sus tanques con hasta cuatro toneladas de agua en menos de un minuto y transportar hasta 400 litros de agentes espumantes. El evento también presenta el helicóptero ligero multipropósito Ansat, modificado con un módulo médico; el helicóptero de transporte Mil Mi-171 (una modificación civil del antiguo caballo de batalla Mi-8) y el helicóptero no tripulado BAS-200, desarrollado conjuntamente por Mil y el Helicóptero Nacional Kamov.El helicóptero Mi-171 presentado en la feria es una variante modificada del Mi-171A3, equipado específicamente para el transporte hacia y desde plataformas de perforación marinas y su mantenimiento. En su interior tiene capacidad para 24 personas, una capacidad de carga sin precedentes para aeronaves de su clase. El helicóptero de ataque ruso Kamov Ka-52 también participará en el programa de vuelo del espectáculo.En el frente de las armas pequeñas, el espectáculo contará con el estreno internacional de una versión abreviada del rifle de asalto AK-19 de Kalashnikov, capaz de disparar balas del calibre OTAN de 5,56 mm.Por último, pero no menos importante, está la presentación de Rusia del Izdeliye 305E, una versión de exportación del misil aire-tierra de cohete guiado multipropósito ligero (acrónimo ruso LMUR), que entró en servicio con el Ejército ruso en 2022 y rápidamente se convirtió en el pilar a bordo de los helicópteros que operan en la zona de operaciones militares especiales en Ucrania.Desarrollados por la Oficina de Diseño de Construcción de Máquinas (una subsidiaria de Complejos de Alta Precisión), los LMUR han sido citados por la inteligencia militar de los países de la OTAN como un factor importante que detuvo las operaciones de contraofensiva de Ucrania el verano pasado. Los misiles están equipados con una ojiva de fragmentación altamente explosiva de 25 kilogramos y están diseñados para destruir vehículos blindados, sistemas antiaéreos y otros objetivos enemigos desde distancias de hasta 14,5 kilómetros.

