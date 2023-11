https://sputniknews.lat/20231114/eeuu-busca-enfriar-la-relacion-entre-china-y-rusia-1145729388.html

"EEUU busca enfriar la relación entre China y Rusia"

"EEUU busca enfriar la relación entre China y Rusia"

¿Qué pasará en la reunión entre los presidentes de EEUU, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, en medio de tensiones entre Washington y Pekín?

2023-11-14T22:05+0000

2023-11-14T22:05+0000

2023-11-14T22:05+0000

telescopio

china

eeuu

joe biden

xi jinping

rusia

apec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0e/1145729542_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_56087d4b2f679e106a4ffca780bfab60.jpg

"EEUU busca enfriar la relación entre China y Rusia" "EEUU busca enfriar la relación entre China y Rusia"

Crece la expectativa por la reunión prevista para este miércoles 15 de noviembre entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco."Este encuentro responde a la necesidad de EEUU de no aislarse. Está en un segundo plano, buscando un enfriamiento de las relaciones entre Rusia y China, con el objetivo de destruir dicha relación", dijo a Telescopio el analista geopolítico argentino Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV.Ambos jefes de Estado no se reúnen en persona desde el 14 de noviembre de 2022 cuando tuvieron un pequeño acercamiento en el marco de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia.Este encuentro rompe además con los seis años en los que el presidente chino no visitaba EEUU, en un contexto de desacuerdos comerciales, sanciones, y con la cuestión de Taiwán, claves que alimentan las tensiones entre las dos mayores economías mundiales.Durante su reunión, Joe Biden, buscará instar a su homólogo chino, Xi Jinping, a ejercer su influencia en Irán, por su buen relacionamiento diplomático, con el fin de evitar que el conflicto palestino-israelí se convierta en un conflicto regional más amplio.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, china, rusia