La AIE eleva a 101,8 mb/d récord su previsión de la extracción mundial de petróleo en 2023

La AIE eleva a 101,8 mb/d récord su previsión de la extracción mundial de petróleo en 2023

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Internacional de la Energía (AIE) mejoró su pronóstico de la producción petrolera mundial hasta 101,8 millones de barriles diarios... 14.11.2023

En octubre, la agencia pronosticó un aumento de 1,5 mb/d, hasta 101,6 mb/d en el año en curso. Según la AIE, el próximo año la producción petrolera aumentará drásticamente en 1,6 mb/d, hasta una cifra "sin precedentes" de 103,4 mb/d, gracias a países productores no pertenecientes a la OPEP+. La agencia agrega que la reciente escalada entre el movimiento palestino Hamás e Israel no ha tenido impacto significativo en la producción mundial de petróleo. La OPEP+ aumentó su producción petrolera en 70.000 b/d en octubreLos países de la OPEP+, comprometidos con un acuerdo para limitar la producción de petróleo, la aumentaron en octubre en 70.000 b/d, con lo que la extracción se situó en 0,4 millones por debajo de las cuotas, indicó la AIE en su informe mensual.Los datos de la AIE muestran que los 19 países miembros de la alianza con cuotas produjeron 36,44 millones de barriles diarios (mb/d) en septiembre, mientras que en octubre el índice alcanzó 36,51 millones. De este modo, la extracción creció en 70.000 b/d, y, al mismo tiempo, la diferencia entre la cuota y la producción real fue de 0,41 mb/d.La producción petrolera de los 23 países de la OPEP+ (incluidas las partes exentas del acuerdo) se incrementó en 30.000 b/d, hasta 43,19 millones, por que el aumento de la extracción en Angola, Irak y Rusia compensó la pequeña caída en otros países.Solo la extracción de la OPEP se mantuvo en 28,21 mb/d, y la de los países no pertenecientes a la organización aumentó en 30.000 b/d, hasta 14,98 millones.En mayo de 2020, los países de la OPEP y 10 productores independientes (Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) anunciaron un nuevo recorte petrolero de 9,7 millones de barriles diarios para estabilizar el mercado, tras el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus.Los términos del acuerdo se ajustaron entonces varias veces, y a partir de agosto de 2022 la alianza pasó a la etapa final para eliminar los recortes.En octubre de 2022, la OPEP+ pactó un recorte de producción de dos millones de barriles diarios a partir de noviembre.Tras una reunión celebrada el 4 de junio de 2023, la alianza anunció una prórroga de su acuerdo hasta 2024 y una reducción de su objetivo global de producción de petróleo en 1,4 millones de b/d a partir del año próximo.

