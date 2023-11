https://sputniknews.lat/20231114/referente-peronista-massa-va-a-sacar-en-las-urnas-la-misma-diferencia-que-en-el-debate-1145731094.html

Referente peronista: "Massa va a sacar en las urnas la misma diferencia que en el debate"

Referente peronista: "Massa va a sacar en las urnas la misma diferencia que en el debate"

Transitando los últimos días de la campaña electoral antes de la segunda vuelta, Sergio Massa continúa cosechando apoyos de diversos sectores y de líderes... 14.11.2023, Sputnik Mundo

Referente peronista: "Massa va a sacar en las urnas la misma diferencia que en el debate"

Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Pedro Sanchez, de España, le dieron su apoyo al peronista Sergio Massa para las elecciones de este domingo 19, quien enfrentará a Javier Milei tras haber participado en el último debate presidencial del 12 de noviembre.En el peronismo se muestran confiados, aunque no quieren dejar ni un solo cabo suelto hasta el día de la votación. "La distancia que va a sacar Massa en las urnas es la misma que sacó en el debate contra Milei. Después del evento estamos arriba suyo y tenemos una tendencia creciente en las encuestas", señaló el diputado nacional oficialista Eduardo Valdés, quien no duda que su espacio será quien gobierne durante el próximo período.Por otro lado, remarcó la intención del peronismo de generar una "unidad nacional". "Quizás tuvo que venir el discurso rupturista de Milei para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de que los dirigentes nacionales y populares nos juntemos y valoremos la democracia como herramienta para impulsar la educación, la salud y que la gente pueda alimentarse".Israel avanza sobre Hamás en GazaLa guerra en la franja de Gaza continúa, con el ejército israelí avanzando sobre puntos clave del control de Hamás. Al mismo tiempo, los rehenes secuestrados el 7 de octubre siguen desaparecidos y los civiles gazatíes huyen de sus hogares para salvar sus vidas."Hay un escenario de salida de este conflicto poco claro, lo cual es un terreno fértil para los más extremistas del Gobierno israelí, que plantean cuestiones como la anexión de Gaza. Pero eso no es la visión mayoritaria", afirmó Kevin Ari Levin, analista internacional."No hay una resolución del conflicto a la vista. Solo hay algunos rumores sobre la posibilidad de una pausa humanitaria para negociar algunos rehenes", agregó.

