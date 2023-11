https://sputniknews.lat/20231115/un-cliente-hostil-aunque-no-le-guste-espana-compra-gas-ruso-como-nunca-antes-1145744154.html

¿Un cliente hostil? Aunque no le guste, España compra gas ruso como nunca antes

¿Un cliente hostil? Aunque no le guste, España compra gas ruso como nunca antes

Rusia se afianza como el tercer suministrador de gas para España, que se ha convertido en su mayor comprador europeo.

seguridad

En un momento en que Alemania y varios países del norte de Europa siguen privándose del gas natural ruso luego de su negativa a abastecerse de él –muy especialmente, tras el sabotaje perpetrado contra los gasoductos Nord Stream–, España se revela como el mayor comprador europeo de este combustible, seguida de Francia y Bélgica. Así lo consignan los 1.650 millones de euros empleados a tal fin durante el primer semestre, según datos del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA). En todo 2022, fueron 3.200 millones.Además, entre mayo y julio, Rusia se convirtió en el principal exportador de gas licuado a España. En mayo, por ejemplo, mientras EEUU suministró gas natural licuado (GNL) por una potencia equivalente a 1.964 GWh, Rusia lo hizo a razón de 9.663 GWh, según el cómputo de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), una agencia del Ministerio de Transición Ecológica de España. El abasto de Argelia ese mes fue un poco superior, pero resultante de la suma de GNL y de gas natural por gasoducto. Básicamente, el gas que llega a España por tubería, es argelino.La situación cambió en agosto, cuando el GNL estadounidense (10.895 GWh) triplicó a los suministros argelino y ruso. Posteriormente, en septiembre, los aportes de EEUU y Rusia se nivelaron (3.817 y 3.259 GWh, respectivamente). En líneas generales, tras Argelia y en estrecha competencia con EEUU, Rusia es el tercer proveedor de gas en España en un escenario donde no hay una tendencia clara. En julio -y antes en junio- fue la principal fuente de suministro licuado, al ocupar el 27,6% (8.764 GWh) de las importaciones totales (gas licuado y gas natural), dominadas por Argelia (28,7%).En total, según datos oficiales del operador gasístico nacional Enagás, en los 10 primeros meses de 2023, el GNL procedente de Rusia ha supuesto el 18,1% de las importaciones. Se trata de un incremento del 50% respecto al año anterior, según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA). Estados Unidos es el segundo proveedor, con el 20,1%. Y Argelia es el sempiterno principal suministrador con el 28,8%, dado que aporta tanto gas licuado como por gasoducto. Atendiendo a la estadística anual móvil, es decir, los 12 meses que van desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023, Argelia (27,6%), EEUU (21,6%) y Rusia (17,6%) consolidan sus puestos. Nigeria es cuarta con el 13,5%.Cambio en origen y volumenPara España, los datos consolidan un vuelco: el cambio drástico en las posiciones de los países proveedores, en los volúmenes y en el tipo de gas. Si antes de la intervención rusa en el conflicto ucraniano el panel típico de proveedores estaba dominado por una Argelia a la que seguía una docena larga de países a gran distancia, ahora destaca un trío de países con diferencias más estrechadas.Por ejemplo, la estadística anual móvil del mismo periodo anterior al conflicto (de noviembre de 2020 a octubre de 2021) posicionó a Argelia muy destacada frente al resto: asumió el 45,5% de los suministros. A gran distancia, los siguientes proveedores fueron EEUU y Nigeria (12,1% y 11,8%, respectivamente). Rusia apenas protagonizaba el 8,7% de las importaciones.Pero en 2022, España se enemistó con Argelia a cuenta de un cambio en su posición respecto al conflicto en el Sahara Occidental, y Argel, que ya había clausurado en noviembre de 2021 su gasoducto Magreb-Europa a través de Marruecos, buscó acuerdos con Italia, a quien empezó a derivar mayores volúmenes de gas por el gasoducto Transmed en detrimento de España, a la que ya solo surte por la tubería Medgaz. De resultas, a España llega casi un 20% menos de gas argelino que antes. Y la diferencia se cubre, fundamentalmente, con gas norteamericano y… ruso."Se salvó gracias al gas ruso"La peculiaridad es que tal reordenación del mapa energético acontece con una España que es miembro de la OTAN y la UE; es decir, pertenece a un bloque muy beligerante con Rusia y secunda todas las sanciones dictadas contra el gigante euroasiático. No debería comprarle gas, pero lo hace. Para ello cuenta con siete plantas regasificadoras, un aspecto diferencial. En comparación, Alemania inauguró su primera planta en diciembre de 2022 en Wilhelmshaven.El resultado es que España tiene todos sus depósitos de gas totalmente llenos. "Por primera vez en la historia, España ha conseguido llenar al 100% sus almacenamientos subterráneos desde el mes de agosto, y el nivel de almacenamiento medio de los tanques de GNL durante los nueve primeros meses del año fue del 61%", se cita en un comunicado reciente de Enagás. Y como los depósitos están llenos, parte del gas se deriva a otros países de la UE. "España tiene un rol clave para la seguridad de suministro de Europa y ha incrementado sus exportaciones totales de gas un +32% en los nueve primeros meses de año", se afirma en el mismo comunicado."Lo que se está haciendo, es una redirección del gas", explica a Sputnik Antonio Turiel, científico del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) y especialista en hidrocarburos. "Esta redirección se intensifica con las nuevas plantas de regasificación que surten a Europa y, sobre todo, con las importaciones de EEUU. Pero también se redirecciona indirectamente desde Rusia pasando por terceros países", afirma Turiel, que subraya el carácter "peliagudo" de este esquema con solo analizar los datos existentes.Pero no siempre fue así, no siempre ha tenido España sus depósitos llenos. De hecho, luego de su riña con Argelia, España atisbó una auténtica crisis energética de primera magnitud que no se llegó a producir. "Se salvó de los problemas gracias al gas ruso", escribe el especialista polaco en mercado de hidrocarburos Andrzej Szczesniak en el semanario Myśl Polska en su número de mediados de noviembre. Szczesniak recuerda que el suministro argelino se detuvo en 2022 "por razones puramente políticas" y subraya la especial discreción mediática del incremento de las compras de gas ruso.Sanciones inútilesLa ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró en julio que no le gustaba "nada" el aumento de las compras de gas ruso, atribuyó esa responsabilidad a los operadores del mercado y verbalizó su impotencia. "No hay una norma ni europea ni nacional que lo prohíba expresamente", dijo. Como resultado, España es una suerte de cliente hostil de Rusia."A pesar de todo, Europa sigue siendo el mercado más rentable para Gazprom", recuerda A. Szczesniak, que afirma que, si bien hay un retroceso, Bruselas no ha logrado embargar las importaciones de gas desde Rusia, y que Austria, Eslovaquia y Hungría "se adhieren firmemente" a este proveedor. Según su previsión, el precio promedio anual por km³ habrá rondado los 500 dólares al término de 2023, mientras que a China solo le habrá costado 300."Hasta donde yo sé, estos datos son correctos", conviene Antonio Turiel, que confirma que Rusia, "ahora mismo", es el "segundo proveedor por importancia" de gas natural licuado para España.¿Peligro a la vista?La política de sanciones contra Rusia liderada por EEUU y sus países satélites del bloque de la OTAN se dirige ahora contra un nuevo objetivo: la planta Arctic LNG-2, un proyecto de gas natural licuado ubicado en la región del Ártico ruso (en la península de Guidán), operado por un holding donde la compañía rusa Novatek controla el 60% del accionariado (la francesa TotalEnergies y la japonesa Japan Arctic LNG se reparten el resto prácticamente a partes iguales) y que tiene previsto iniciar su producción hacia finales de año.La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, será la encargada de activar la liquidación de las transacciones con esta planta antes del 31 de enero de 2024. "Las sanciones tienen por objeto degradar la futura capacidad de producción y exportación de energía de Rusia, manteniendo al mismo tiempo el flujo de energía a los mercados mundiales", declaró el portavoz del Departamento de Estado.Es decir, Washington incluye a esta fuente de gas en su lista negra y sancionará a todo aquel que negocie con ella. Y con este veto, el mercado gasístico se tensionará de nuevo. La esperanza es que otra planta muy similar en Siberia, Yamal LNG, que es de donde procede casi todo el gas que compañías como Naturgy, TotalEnergies y otras llevan a España, de momento no es objeto de tales acciones punitivas.Pero si lo fuera, los efectos para la seguridad energética de España serían catastróficos, pues Argelia ya no proporciona los volúmenes de antaño y la cantidad que llega desde los países del golfo Pérsico es irrisoria. El volumen ruso de GNL para España, multiplicado por ocho en los últimos cinco años, no tiene sustituto.

