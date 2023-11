https://sputniknews.lat/20231116/el-mayor-hospital-de-la-franja-de-gaza-denuncia-falta-de-electricidad-y-agua-1145777953.html

El mayor hospital de la Franja de Gaza denuncia falta de electricidad y agua

El mayor hospital de la Franja de Gaza denuncia falta de electricidad y agua

EL CAIRO (Sputnik) — En el centro médico Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, carece de agua, alimentos y electricidad, declaró el jefe del hospital... 16.11.2023, Sputnik Mundo

El Ejército israelí provocó la explosión del sistema principal de suministro de agua del hospital, prosiguió Abu Salmiya, no hay reservas de agua ni oxígeno, y el personal médico no tiene la intención de abandonar a los pacientes. Abu Salmiya agregó que desde el centro médico "no se disparó una sola bala" contra los militares israelíes. Según el jefe del hospital, el área del hospital la patrullan drones y además operan francotiradores en la zona; nadie puede moverse entre los edificios; los médicos no tienen contacto con sus colegas; y los cuerpos de las víctimas aún permanecen en las instalaciones, es imposible sacarlos de los edificios. La ministra de Salud Palestina, Mai Al Kaila, reconoció que no tenía información sobre la situación en Al Shifa debido a la falta de comunicación con el hospital. Según el canal de televisión i24, el Ejército israelí está ampliando su operación en el centro a la parte sur del hospital, mientras que los medios de comunicación árabes informaron que las fuerzas israelíes ya habían demolido grandes áreas de territorio en el complejo médico. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el 15 de noviembre que habían descubierto en el territorio del hospital un centro de mando del movimiento palestino Hamás, su infraestructura y armas. El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta, el Ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas y procedió a una campaña de intensos bombardeos aéreos sobre la Franja; a finales de octubre, las tropas israelíes entraron en Gaza para destruir la infraestructura de Hamás y rescatar a más de 200 rehenes.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades, que hasta la fecha han dejado unos 11.500 civiles muertos, en su mayoría, niños y mujeres, en Gaza y más de 1.200 fallecidos en Israel.También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región, como lo determinó la ONU en 1947. Israel, si bien declara que acepta el principio de los dos Estados, no se ha retirado definitivamente de los territorios palestinos ocupados.

