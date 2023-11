https://sputniknews.lat/20231115/los-paises-latinoamericanos-rompen-con-israel-que-repercusiones-va-a-tener-esto-para-brasil-1145752711.html

Los países latinoamericanos rompen con Israel: ¿qué repercusiones va a tener esto para Brasil?

Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 31 de octubre por considerar desproporcionada la ofensiva en Palestina, que causó más de 11.500 muertos...

Roberto Santana, historiador y profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), señala que la medida de retirar a los embajadores —tomada por Colombia y Chile y más tarde por Honduras— representa "una señal de protesta". El caso más extremo fue, de hecho, el de Bolivia, anunciado en rueda de prensa por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, junto al viceministro de Exteriores, Freddy Mamani. Bolivia, Colombia y Chile, además de estar en el mismo continente, están gobernados actualmente por políticos de izquierda que, según Santana, son más críticos con los ataques israelíes a Gaza. "Los gobiernos de izquierda tienden a ser más críticos con Israel y más solidarios con la causa palestina", declaró. En el caso de Chile, el profesor apunta otra agravante: el país cuenta con la mayor comunidad palestina fuera de Palestina. Para Alexandre Hage, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), la ruptura de relaciones diplomáticas del Gobierno de Bolivia con los israelíes puede interpretarse como "un poco precipitada". A pesar de los factores mencionados, Hage cree que la decisión, tomada por motivos ideológicos, tanto por Bolivia como por Honduras —que también ha roto con Israel—, tiene poca repercusión práctica en la política boliviana. "Desde un punto de vista práctico, no significará nada para ellos porque no es la opinión de Honduras la que cambiará la actitud de Israel hacia las operaciones militares. Para Bolivia es lo mismo", precisó.El profesor de Relaciones Internacionales reiteró que la rotura de vínculos diplomáticos es un asunto serio y que, en estos casos, lo ideal es "el camino del medio, que muchos Gobiernos —Chile y Colombia, por ejemplo— están haciendo, que es convocar a los embajadores en Israel para entregar una nota de protesta. Cuando se convoca al embajador brasileño en Tel Aviv para que dé explicaciones, ya es un acto de agravio", añadió.¿Debe Brasil mantener o interrumpir sus relaciones diplomáticas con Israel? El principal punto de tensión entre Brasil e Israel en los últimos tiempos ha sido en relación con los 32 brasileños atrapados en la Franja de Gaza. La situación, sin embargo, se resolvió el 12 de noviembre, cuando cruzaron el paso fronterizo de Rafah tras varios intentos infructuosos.Para Roberto Santana, Brasilia podría romper completamente las relaciones diplomáticas con Tel Aviv. "No hay ningún sector económico importante nuestro que se viera comprometido por una ruptura de relaciones con Israel. La mayor parte de lo que Brasil importa de Israel son equipos de represión y vigilancia; (...) francamente, no creo que eso sea lo que Brasil necesita", reclacó.El profesor de la UERJ señala también las incoherencias del Estado de Israel que, subraya, "es un Estado de derecho internacional". "Lo que Israel está haciendo a los palestinos es un crimen de genocidio, un crimen de limpieza étnica (...) Según el derecho internacional, es un Estado paria. Vive fuera del derecho internacional, vive fuera de las convenciones internacionales", sostuvo. Sin embargo, con la posición adoptada por el Gobierno brasileño como mediador en el conflicto, el historiador cree que sería difícil que la relación entre Brasil e Israel llegara a este punto. "Brasil, que quiere ser mediador de las grandes cuestiones internacionales, ser la voz de América Latina, hace que yo no crea en una ruptura, porque quien quiere ser mediador no puede romper con las partes", insistió. Además, Santana recordó que Brasil, en su posición diplomática, "reconoce al Estado de Israel y lucha para que el Estado palestino se materialice finalmente".En un posible escenario de sanciones masivas por parte de los países latinoamericanos, Santana cree que sería una oportunidad para Brasil de presionar a Israel para que encuentre soluciones al conflicto.Hage, por su parte, no ve la ruptura de relaciones entre Brasil e Israel como algo viable y positivo. "Si rompemos con Israel, será una tragedia. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad judía importante aquí (...) Tiene peso. Igual que hay una comunidad libanesa que también tiene peso, es importante", explicó.El profesor también subraya que Lula tiene razón en su neutralidad y en su papel de intentar hacer de Brasil un mediador: "Hay que saber tratar con las dos partes porque cualquier pieza que uno mueva puede cerrar la puerta y luego no podrá abrirla en el tiempo que quiera. Brasil es una potencia intermediaria", argumentó. En cuanto al mandatario brasileño, Lula endureció su postura sobre Israel y calificó la actitud de este país de "tan severa como la de Hamás". El presidente volvió a calificar al grupo palestino de terrorista y dijo que Israel mata inocentes sin ningún criterio. Otras sanciones podrían perjudicar a Israel Al igual que Hage, Santana cree que la ruptura diplomática entre Bolivia e Israel no tendrá repercusiones significativas. Sin embargo, si Israel sufriera sanciones de países como Colombia, el daño podría ser importante para el país de Oriente Medio. Además, hay otras exportaciones importantes de América Latina que abastecen a Israel, como las proteínas animales. "Son productos que no se pueden producir en Israel y es mucho más barato comprar a países latinoamericanos", resumió.

