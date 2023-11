https://sputniknews.lat/20231116/frente-al-conflicto-de-israel-y-hamas-occidente-cuenta-con-una-estrategia-viable-para-ucrania-1145786952.html

Frente al conflicto de Israel y Hamás, ¿Occidente cuenta con una estrategia viable para Ucrania?

Mientras la atención y el apoyo económico de Estados Unidos se trasladan hacia Medio Oriente, la contraofensiva de Ucrania sigue estancada y en espera de ayuda... 16.11.2023, Sputnik Mundo

Desafortunadamente para los planes del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, su futuro no luce prometedor debido a que el conflicto entre Israel y Hamás ha ganado la atención de los principales aliados de Kiev en Occidente, lo que lleva a expertos a cuestionarse si esos países tienen un plan viable para seguir apoyando a Ucrania.Una publicación de Financial Times cuestiona si Occidente sigue teniendo una estrategia viable para hacer frente al conflicto en Ucrania, toda vez que la contraofensiva de Kiev está estancada y el escenario internacional cambió tras el ataque de Hamás contra Israel y la abrumadora respuesta del Estado hebreo contra la Franja de Gaza.Ante estos hechos, agrega, el ánimo de la opinión pública se está ensombreciendo tanto en Ucrania como en Occidente, situación a la que se suma la oposición republicana a la financiación adicional de Estados Unidos para el esfuerzo bélico de Kiev y la reorientación de la atención hacia Oriente Medio, lo que hace que el apoyo occidental a Ucrania no puede darse por sentado.Las malas noticias sobre el financiamiento estadounidense a Kiev se presentaron desde la Casa Blanca, pues el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que la ventana para seguir financiando a ese país europeo se está cerrando."Cada semana que pasa nuestra capacidad para financiar plenamente lo que creemos que es necesario para dar a Ucrania las herramientas y capacidades que necesita tanto para defender su territorio y seguir avanzando, eso se hace más y más difícil", dijo Sullivan a los periodistas. "Así que, para nosotros, la ventana se está cerrando”, agregó ante la negativa del Congreso de EEUU de liberar fondos.La opinión ciudadana tampoco favorece mucho a Ucrania, pues un reciente estudio sobre la "geopolítica de las emociones" realizado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores deja ver que la opinión pública de los grandes países no occidentales está más interesada en cuándo acabará el conflicto que en el cómo.La opinión pública considera que el principal obstáculo para la paz son Occidente y Ucrania. "La mayoría de los países del llamado sur global esperan que en los próximos cinco años Moscú se imponga" y ven el conflicto como una guerra proxy que lleva cabo Estados Unidos contra Rusia.

donald trump, jake sullivan, ucrania, israel, occidente, palestina, eeuu, congreso de eeuu, volodímir zelenski, hamás