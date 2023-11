https://sputniknews.lat/20231116/humo-blanco-en-espana-pedro-sanchez-sigue-como-presidente-1145783265.html

Humo blanco en España: Pedro Sánchez sigue como presidente

Humo blanco en España: Pedro Sánchez sigue como presidente

El líder socialista confirmó en el Congreso de los Diputados la mayoría absoluta con 179 votos a favor, tras pactar con fuerzas políticas independentistas. En otro orden, abordamos la reunión entre los presidentes de México y de China.

2023-11-16T22:00+0000

2023-11-16T22:00+0000

2023-11-16T22:00+0000

en órbita

pedro sánchez

andrés manuel lópez obrador

méxico

españa

partido socialista obrero español (psoe)

palacio de la zarzuela

partido nacionalista vasco

carles puigdemont

la detención del expresidente catalán carles puigdemont

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/10/1145786105_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_48bc9cc3ac41443eb2aed8c874bd2c92.jpg

Humo blanco en España: Pedro Sánchez sigue como presidente Humo blanco en España: Pedro Sánchez sigue como presidente

El presidente en funciones del Gobierno español, y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue investido por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, con 179 votos a favor mientras 171 fueron en contra.Sánchez prometerá el cargo ante el Rey Felipe VI este viernes 17 a las 10 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela, residencia privada de la familia real.El político fue respaldado por la coalición progresista Sumar, Junts per Catalunya, Euskal Herria Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria.En tanto, votaron negativo el Partido Popular (PP), el Grupo VOX y Unión del Pueblo Navarro (UPN).La entrevistada habló de fuerzas políticas como Junts y Bildu —catalana y vasca, respectivamente— ambas afines al independentismo."Sánchez deberá actuar con inteligencia para dejar constancia que la posibilidad de independencia total no se dará. Y que la ley de amnistía será dentro de parámetros constitucionales, en caso de que sea posible", explicó la periodista."En la actualidad, esta ley no está contemplada en la Constitución. Su encaje actual no es claro si no se cambia la carta magna", añadió Sánchez Quiñones.Los votos clave para Sánchez fueron de Junts, partido separatista catalán liderado por el expresidente de la comunidad, Carles Puigdemont.Este dirigente, como otros, pidieron a cambio de sus votos la aplicación de la ley de amnistía tras el fallido referendo catalán de 2017.La periodista repasó los últimos días de tensión en las protestas contra esta investidura —en particular por la amnistía a los independentistas catalanes—en varias ciudades españolas, con foco en Madrid."Sánchez no solo enfrentará en el Congreso al PP y Vox, sino que tiene la espada de Damocles de los independentistas sobre su cabeza, al estos adelantar que su apoyo al PSOE se irá viendo día a día. Sánchez tiene un camino difícil por delante", declaró Sánchez Quiñones.La entrevistada se refirió además al debate en la clase política nacional a raíz del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la reunión de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el chino Xi Jinping, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Conversamos con el periodista y analista mexicano Julián Andrade.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

méxico

españa

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, psoe, pedro sanchez, abascal, feijóo, hamas, israel, pp, vox, felipe vi, amlo, xi, fentanilo, mexico, china