El "peligroso error de cálculo" de Biden en Oriente Medio podría desencadenar una guerra regional

El "peligroso error de cálculo" de Biden en Oriente Medio podría desencadenar una guerra regional

La "disuasión" de Estados Unidos en Oriente Medio no logra impedir que el "Eje de la Resistencia" siga aumentando la presión sobre Israel por su guerra contra... 17.11.2023

2023-11-17T00:56+0000

2023-11-17T00:56+0000

2023-11-17T00:56+0000

📰 conflicto palestino-israelí

🌍 oriente medio

seyed mohammad marandi

israel

siria

eeuu

hamás

corte penal internacional (cpi)

palestina

franja de gaza

El presidente estadounidense Joe Biden expresó el miércoles 15 de noviembre su aprobación del reciente ataque de Israel en contra el supuesto nodo de mando de Hamás bajo el hospital Al Shifa, en Gaza, a pesar de las críticas internacionales y la creciente oposición en el mundo musulmán a mantener la operación terrestre de Tel Aviv en ese enclave palestino.La falta de voluntad de Washington para facilitar el cese de las hostilidades puede colocar a Oriente Medio en una trayectoria de guerra regional, que no terminaría bien para Estados Unidos, según el docente consultado."Pero creo que será un poco difícil para los estadounidenses avanzar en esa dirección, porque una guerra regional significaría que los activos estadounidenses en toda la región serían atacados. Y eso significa Irak, Siria, el Líbano, el mar Rojo y el Golfo Pérsico. No sería una victoria para Estados Unidos. Sería una derrota", vaticinó.La semana pasada, la cumbre árabe-islámica celebrada en Riad, Arabia Saudí, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI, por su sigla en inglés) que investigue "los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo" en Gaza. Además, puso énfasis en un alto al fuego inmediato.Según Marandi, la Administración del presidente Joe Biden sigue siendo vulnerable a una posible escalada, en tanto que ya está perdiendo en su guerra proxy en Ucrania y ha empeorado significativamente sus relaciones con China. Un nuevo conflicto multifacético podría agravar la ya frágil situación de la nación norteamericana, advirtió el académico. "Estados Unidos es vulnerable en la región porque ha ocupado ilegalmente un tercio de Siria", afirmó el profesor iraní. El profesor continuó diciendo que el Gobierno de Yemen, en el suroeste de la Península Arábiga, también podría volverse contra Estados Unidos por su apoyo a la actual operación terrestre de Israel, que ha cobrado la vida de más de 11.000 palestinos, según el Ministerio de Salud del Gobierno de Hamás en Gaza.Marandi no descarta que el Ejército estadounidense en el Golfo Pérsico también pueda convertirse en un objetivo en caso de una escalada importante. Asimismo, el transporte de materias primas energéticas, petróleo y gas a través de la región también podría verse afectado, lo que llevaría nada menos que a una crisis económica global, dijo el experto, advirtiendo que la economía del mundo ya está en malas condiciones."Y, por supuesto, el régimen israelí se ve mucho más perjudicado que los libaneses porque tienen mucha más infraestructura. Tienen mucho más que perder en este intercambio. Por lo tanto, su infraestructura está siendo atacada. Sus soldados están siendo atacados en un momento en que están librando una guerra en el sur"."Así que cuanto peor se vuelve la situación, más intensos se vuelven los combates. También vemos un aumento en los ataques contra las bases ilegales estadounidenses en Siria y las bases estadounidenses en Irak. Y se volverán más intensos si hay una mayor escalada. Está Yemen. Hay muchas cosas que pueden pasar. No tiene que ser en una sola etapa", continuó.El académico señaló que es poco probable que la concentración militar estadounidense en el Mediterráneo oriental, el mar Rojo y el Oriente Medio impida la escalada. A raíz de la operación sorpresa de Hamás del 7 de octubre, en la que se produjeron ataques masivos con cohetes contra civiles y militares israelíes y la toma de rehenes, Estados Unidos recurrió a un refuerzo militar sin precedentes.En particular, Washington envió dos grupos de ataque de portaaviones, con aproximadamente 7.500 efectivos cada uno; dos destructores de misiles guiados; nueve escuadrones aéreos y 4.000 soldados, todo ello además de aproximadamente 30.000 soldados ya estacionados en la región; varias docenas de comandos de Operaciones Especiales y un submarino de misiles guiados clase Ohio que porta un Tomahawk.Según Marandi, lo único que puede detener una confrontación regional más amplia es un alto al fuego urgente en Gaza."Lo único que puede poner fin a esto es un alto al fuego. Ninguna otra cosa es aceptable. Los portaaviones estadounidenses no tienen ningún impacto en la resistencia. Los submarinos nucleares estadounidenses no tienen ningún impacto en el proceso de toma de decisiones. Se están engañando a sí mismos los estadounidenses si piensan lo contrario. Y eso es un error de cálculo peligroso. Lo único que importa es que termine la guerra en Gaza", concluyó.

