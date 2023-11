https://sputniknews.lat/20231117/venezuela-afirma-que-decision-del-tsj-de-proteger-referendo-de-esequibo-ratifica-soberania-1145815545.html

Venezuela afirma que decisión del TSJ de proteger referendo de Esequibo ratifica soberanía

CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la decisión que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de proteger el... 17.11.2023, Sputnik Mundo

El TSJ concedió el amparo que solicitó la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) sobre el referendo consultivo que realizará Caracas el 3 de diciembre en defensa del territorio Esequibo. Al respecto, el máximo tribunal decidió que "cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas [nacionales o extranjeras], organismos internacionales o Estados nacionales, que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar la consulta, no tendrá ninguna validez ni eficacia jurídica". Venezuela resolvió realizar un referendo consultivo, en el que los ciudadanos que participen deberán responder cinco preguntas, luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar. Ante ello, la CIJ realizó audiencias sobre el caso de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Esto luego de que el Gobierno guyanés solicitará las audiencias para tratar la convocatoria del referendo consultivo sobre el Esequibo. Previamente, Georgetown pidió a ese principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas la suspensión de la consulta popular impulsada por Caracas. Por su parte, el Gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc, de esa nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (CNOOC). La administración de Nicolás Maduro reiteró que Georgetown no posee derechos sobre esas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria al derecho internacional, mientras no se lleven a cabo a través de un acuerdo con Caracas. Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

