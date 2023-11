https://sputniknews.lat/20231118/el-museo-jumex-cumple-10-anos-un-centro-de-arte-que-es-referencia-en-mexico-y-en-el-mundo--video-1145825079.html

El Museo Jumex cumple 10 años: "Un centro de arte que es referencia en México y en el mundo" | Video

La institución de arte contemporáneo, ubicada en la elegante colonia Polanco de la capital mexicana, inaugura este sábado 18 de noviembre la muestra "Todo se... 18.11.2023, Sputnik Mundo

En la Ciudad de México, una de las capitales con mayor número de museos en el mundo (170, según los últimos datos de la Secretaría de Cultura), y en el ámbito de la explosión de galerías de primer nivel que ha revitalizado en los últimos años la escena artística local, el Museo Jumex se ha posicionado como uno de los centros de arte contemporáneo más importantes de la ciudad.Mientras el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su gran rival local en cuanto a muestras de arte moderno, se ha caracterizado por un perfil más académico e intelectual, el Museo Jumex se ha destacado por organizar exposiciones de grandes nombres del arte internacional y mexicano conocidos por el gran público, como lo reflejan las extensas colas para acceder al recinto cultural todos los fines de semana.Durante sus diez años de vida, el imponente edificio del Museo de Jumex, diseñado por el prestigioso arquitecto David Chipperfield, ha alojado taquilleras retrospectivas y muestras de artistas de primer orden mundial, como Andy Warhol, Marcel Duchamp, Jeff Koons y, más recientemente, el mexicano Gabriel Kuri, cuya exhibición "Pronóstico" se convirtió en uno de los grandes sucesos del calendario cultural mexicano de este año.La institución, establecida en 2013 como pieza central de la Fundación Jumex, es la creación del curador y coleccionista Eugenio López Alonso, hijo único del empresario Eugenio López Rodea, fundador de Grupo Jumex, un gigante del negocio de los jugos en México, quien falleció el año pasado a los 87 años.Además de financiar la operación del espacio de exposiciones artísticas, que tras la pandemia dejó de cobrar entrada de acceso, la Fundación Jumex lleva adelante programas educativos en México y en el exterior, además de otorgar becas a artistas y curadores nacionales para realizar estudios de posgrado en el extranjero.El inquieto heredero, que posee una de las colecciones artísticas más grandes de América Latina, ha dicho en entrevistas que se inspira en otros célebres hombres de negocios, como el publicista inglés Charles Saatchi (artífice de la célebre galería londinense del mismo nombre), que han utilizado sus colecciones privadas para fundar sus propios museos.El caso más conocido en la región posiblemente sea el del desarrollador inmobiliario Eduardo Contantini, artífice del Museo Malba, en Argentina. En México se destaca el caso del empresario Carlos Slim, el hombre más rico del país, cuyos dos museos Soumaya se emplazan en la capital mexicana, uno de ellos precisamente frente al Museo Jumex.Ahora, el Museo Jumex se apresta a inaugurar su muestra aniversario, titulada "Todo se vuelve más ligero", una selección de la colección de López Alonso realizada por la curadora estadounidense Lisa Phillips, directora del New Museum of Contemporary Art de Nueva York y considerada una de las más importantes especialistas en curaduría del mundo del arte.En diálogo con Sputnik, Phillips, quien trabajó por más de 20 años en el Museo Whitney de Nueva York, dijo que la invitación para curar la muestra le resulta un "honor", ya que López Alonso había transformado a la institución, en poco tiempo, en un importante referente del arte contemporáneo no solo de México, sino del mundo.Según explicó la especialista, su proceso de curaduría inició con un repaso de la colección de López Alonso, formada por 3.200 piezas, y eligiendo 67 piezas de artistas tan disímiles como la cubana Ana Mendieta, el provocador italiano Maurizio Cattelan y otros grandes nombres, como Damien Hirst, Ugo Rondinone y el mexicano Gabriel Orozco. Todos ellos integran la flamante exposición, que abrirá para el público el sábado 18 de noviembre, y que tiene como hilo conductor la idea de luz y la ligereza como partes centrales de la vida y el trabajo artístico."Cuando estaba trabajando en la muestra, pensé mucho en la pandemia, en todas las demás presiones que estamos experimentando en este momento en el mundo, y mientras miraba las obras, me encontré con un poema del autor John Giorno, titulado 'Todo se vuelve más ligero'. Esa fue la génesis de la exposición", explica Phillips a Sputnik, quien añade que la idea detrás de la muestra es destacar el poder curador de la luz y la ligereza en épocas de oscuridad."En inglés, la palabra luz tiene muchos significados diferentes. No se trata sólo de iluminación, sino también de ingravidez, o lo contrario de pesado, ligero. También puede significar ligereza y humor. Y Giorno era budista, entonces también veía la luz como aquello en lo que todos seremos al final de nuestras vidas. Así que la idea era enviar un mensaje positivo, de que todo pasa y aún lo más terrible puede enfrentarse con la actitud correcta", afirmó.Además del sentido metafórico del tema sobre el que gira la muestra, hay una exploración en torno al uso de la luz en el arte contemporáneo. Para acentuar esto, la curadora decidió ocupar las tres plantas y las terrazas del edificio, con el objetivo de sacar provecho de los techos altos y las posibilidades de la luz natural en los espacios expositivos."La luz es la base esencial de todo arte visual. Sin luz, no veríamos, no existiríamos. Así que es algo esencial, y es algo en lo que los artistas han trabajado y pensado desde el principio de los tiempos", explica. La curadora agregó que buscó deliberadamente que la muestra tuviera un balance entre artistas internacionales y talento local, ya que se trata de un principio que guía el trabajo del propio Museo Jumex, que combina las grandes muestras de estrellas del extranjero con la obra de autores mexicanos."La coleccion Jumex posee no solo obras muy buenas de los últimos 50 años de todo el mundo, sino que tiene un enfoque particular en artistas de México y América Latina. Así que mi idea también era dar cuenta de ello. Porque en las últimas décadas, y especialmente desde que Eugenio [López Alonso] empezó a coleccionar, a comienzos de los 90, las cosas cambiaron mucho en el mundo del arte", rememora. "Nuestra comprensión de cuáles podían ser los centros de arte cambió, está todo más descentralizado, y ha sido el comienzo de un mundo mucho más global. Por lo que también quería inscribir la exposición dentro de esa conversación más amplia", añade la curadora estadounidense."Por eso invito a la gente que venga a ver la muestra, porque se encontrarán con obras meditativas, desafiantes, interactivas, toda una variedad de diferentes estilos, periodos históricos, países… Y ese es el verdadero valor del arte, llevarte más allá de donde estás acostumbrado a pararte, haciéndote ver el mundo de nuevas maneras, haciéndote cuestionar tus suposiciones. Creo que la muestra lo logra y va la pena experimentarlo", concluyó.

