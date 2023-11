https://sputniknews.lat/20231118/la-retorica-de-biden-hacia-xi-jinping-tras-la-cumbre-apec-explica-el-declive-de-eeuu-1145833027.html

La retórica de Biden hacia Xi Jinping tras la cumbre APEC explica el declive de EEUU

La retórica de Biden hacia Xi Jinping tras la cumbre APEC explica el declive de EEUU

Las cordiales conversaciones entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se vieron inmediatamente perjudicadas por las... 18.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-18T04:46+0000

2023-11-18T04:46+0000

2023-11-18T04:46+0000

internacional

apec

eeuu

china

joe biden

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0e/1145719435_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c0a3049d398ca4771fbb4f902639c29.jpg

Los dos líderes mantuvieron su esperada reunión, realizada el miércoles 15 de noviembre en las afueras de San Francisco, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por su sigla inglesa). Tras el encuentro, que duró más de cuatro horas, el presidente Joe Biden dijo que se lograron avances importantes, ya que ambas partes acordaron abrir comunicaciones directas entre militares y comenzar a cooperar en materia de inteligencia artificial.Sin embargo, a las pocas horas Biden indignó a los chinos al describir en público nuevamente a Xi como un "dictador". Sus comentarios provocaron una inmediata respuesta de Pekín. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, calificó el comentario del presidente norteamericano de "incorrecto e irresponsable"."Hasta que salgamos de nuestra cueva y nos demos cuenta de que el mundo está cambiando y adoptemos una visión cooperativa, no mejorarán mucho las relaciones y el mundo dejará atrás a Estados Unidos y sus aliados cercanos", añadió el exmando. Añadió que el resumen de los acontecimientos hecho por la Casa Blanca tras el encuentro reflejó la arrogancia y la beligerancia estadounidenses."Basándonos en la lectura de EEUU, seguimos siendo el país todopoderoso que le dice a los demás todo lo que hacen mal, mientras proclamamos que queremos una región Indo-Pacífico libre y abierta; la libertad de navegación y la adhesión al derecho internacional, y por supuesto mantener la paz y la estabilidad mundial con nuestro apoyo a Ucrania e Israel", ironizó Rasmussen.El exanalista y jefe de estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) estadounidense Philip Giraldi dijo que la decisión de Biden de llamar dictador a su par chino explica "por qué Estados Unidos está en declive". Sin embargo, añadió, por ahora no hay nadie en Washington lo suficientemente sensible como para revertir esta trayectoria.Un orden mundial obsoletoEl historiador, comentarista político y editor de Canadian Patriotic Review Matthew Ehret coincidió en que los comentarios de Biden expresan el colapso del ordenamiento político estadounidense y de su élite gobernante."La reunión Xi-Biden implicó un vistazo a un orden mundial primitivo, senil y obsoleto que se derrite bajo sus propias contradicciones y trata desesperadamente de seguir siendo relevante cuando se lo coloca en estrecha proximidad con un paradigma sensato del siglo XXI", dijo.La ingenuidad política y la incompetencia de Biden no son un fenómeno marginal porque casi todos los miembros del establishment político y mediático estadounidense piensan exactamente como él, opinó Ehret.Xi, por otra parte, expresó la confianza y la fuerza filosófica y política de China a medida que fortalece su lugar en la escena mundial, señaló Ehret.Estados Unidos necesita trabajar de manera constructiva en la cooperación con China para construir un nuevo orden mundial genuino y favorable para todos, aconsejó."Si los propios Estados Unidos van a sobrevivir a las tormentas de la inestabilidad global y al colapso económico, que en gran parte han provocado ellos mismos, será en gran medida gracias a los esfuerzos creativos realizados por China para construir un nuevo sistema basado en la cooperación, el crecimiento industrial y la paz", dijo.

https://sputniknews.lat/20231117/la-reunion-de-biden-xi-ha-disminuido-la-tension-pero-la-situacion-estrategica-no-cambia-1145804490.html

https://sputniknews.lat/20231117/las-sombras-de-rusia-trump-e-iran-en-la-cumbre-bizarra-de-biden-y-xi-en-san-francisco-1145820695.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

apec, eeuu, china, joe biden, xi jinping