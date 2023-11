https://sputniknews.lat/20231118/ucrania-pierde-cientos-de-militares-en-ataques-contra-rusia-en-la-direccion-de-krasni-liman-1145845178.html

Ucrania pierde cientos de militares en ataques contra Rusia en la dirección de Krasni Limán

Varias brigadas mecanizadas del Ejército de Ucrania intentaron avanzar hacia las posiciones rusas en la línea de Krasni Limán. Las FFAA de Rusia consiguieron... 18.11.2023, Sputnik Mundo

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

🌍 europa

Durante la última jornada, las FFAA de Rusia destruyeron varios depósitos de municiones y uno de combustible de las fuerzas ucranianas. El comunicado del organismo militar añade que las tropas rusas asestaron golpes contra 102 zonas de acumulación de equipos y personal del Ejército de Ucrania e interceptaron dos misiles antibuque Neptun, cinco proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples Himars y 20 aeronaves no tripuladas.Asimismo, el ente castrense informó que la aviación rusa destruyó en la parte suroeste del mar Negro siete drones marítimos y una lancha rápida con un grupo de desembarco ucraniano a bordo.La dirección de Kúpiansk y Krasni LimánEl grupo de fuerzas ruso Oeste, apoyado por la aviación y la artillería, repelió dos ataques de las unidades de asalto de la 67.ª Brigada Mecanizada ucraniana en la dirección de Kúpiansk cerca de la localidad de Sínkovka de la región de Járkov. Al mismo tiempo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la 43.ª y la 53.ª Brigadas Mecanizadas, así como la 10.ª Brigada de Asalto de Montaña. Los datos del informe precisan que Ucrania perdió en esa línea de operaciones hasta 30 militares y dos camionetas.En cuanto a la dirección de Krasni Limán, la Defensa rusa informó que fueron repelidos tres ataques de la 24.ª, la 47.ª y la 63.ª Brigadas Mecanizadas del Ejército de Ucrania cerca de la localidad de Chervónaya Dibrova y Petróvskoye de la república popular de Lugansk. De acuerdo con su comunicado, el grupo de fuerzas ruso Centro infligió considerables daños a las tropas ucranianas, que ascendieron a hasta 200 militares, dos vehículos blindados y tres automóviles.La dirección de Donetsk y del sur de DonetskEl Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que las unidades ucranianas de la 30.ª Brigada Mecanizada atacaron dos veces las posiciones del grupo de fuerzas ruso Sur cerca de Kurdiúmovka de la dirección de Donetsk. Las tropas del Ejército de Rusia no solo repelieron los ataques, sino también asestaron golpes contra la 22.ª y la 24.ª Brigadas Mecanizadas de las FFAA de Ucrania cerca de Kleschéyevka, Andréyevka y Vasiukovka de la república popular de Donetsk.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Este, apoyado por la aviación y la artillería, repelió un ataque de la 79.ª Brigada de Asalto Aerotransportada cerca de Novomijáilovka de la dirección del sur de Donetsk. Además, asestó un golpe contra las unidades de la 128.ª Brigada de Defensa Territorial cerca de la localidad de Staromayórskoye. Los datos del informe indican que fueron abatidos hasta 70 militares, dos vehículos blindados de transporte de tropas, dos automóviles y una estación radar de fabricación estadounidense AN/TPQ-50.La dirección de ZaporozhieSegún la última actualización, en esa línea de operaciones, fuerzas rusas, apoyadas por la aviación y la artillería, repelieron cuatro ataques de las unidades de asalto de la 65.ª y la 118.ª Brigadas Mecanizadas ucranianas cerca de Rabótino, además de asestar golpes contra la 33.ª Brigada Mecanizada y la 80.ª Brigada de Asalto Aerotransportada.La dirección de JersónSobre la situación en la dirección de Jersón, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que las tropas rusas asestaron golpes contra unidades ucranianas en zonas de las islas de Alekséyevski y Frolova, así como de la localidad de Kachkárovka. Ucrania sufrió bajas de hasta 75 soldados y cuatro vehículos, además de perder en el fuego de contrabatería de Rusia un obús Msta-B, un obús M777 y un sistema de artillería autopropulsada Gvozdika. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 536 aviones, 254 helicópteros, 9.009 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 13.464 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.185 lanzacohetes múltiples, 7.128 piezas de artillería de campaña y morteros y 15.369 unidades de vehículos militares especiales.

