https://sputniknews.lat/20231118/venezuela-y-paraguay-un-acercamiento-que-marca-el-fin-del-aislamiento-a-caracas-1145820898.html

Venezuela y Paraguay: un acercamiento que marca el fin del "aislamiento" a Caracas

Venezuela y Paraguay: un acercamiento que marca el fin del "aislamiento" a Caracas

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Caracas y Asunción constituye "un triunfo de la diplomacia de paz bolivariana", dijo a Sputnik el diputado... 18.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-18T00:01+0000

2023-11-18T00:01+0000

2023-11-18T00:01+0000

américa latina

venezuela

paraguay

santiago peña

mercosur

nicolás maduro

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

grupo de lima

asunción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108536/48/1085364874_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_1e09d747cfa414f52e7b4d0cb30c398d.jpg

Venezuela y Paraguay acordaron volver a acreditar embajadores de manera recíproca y retomar las relaciones diplomáticas con "total apego a los principios fundamentales de igualdad de derechos, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y la solidaridad".La relación se había interrumpido en 2019, cuando Asunción decidió reconocer como jefe de Estado al opositor Juan Guaidó, quien se había autoproclamado presidente encargado de Venezuela. En la maniobra se vieron involucrados varios líderes de Latinoamérica, esencialmente agrupados en el hoy extinto Grupo de Lima, de abierto talante opositor al presidente Nicolás Maduro.Para el legislador del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la postura que había adoptado el entonces presidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023), hijo del secretario particular del dictador Alfredo Stroessner, al desconocer a Maduro como presidente "era absurda, irracional, irresponsable y servil". "Se equivocó al reconocer a un gobierno imaginario surgido de la fábula", añadió.El parlamentario caribeño destacó que el restablecimiento del vínculo entre Asunción y Caracas permite "retomar la senda del diálogo, del reconocimiento a Maduro y de la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela" en un "clima de sana convivencia" entre los países latinoamericanos, dentro de un contexto que se distingue por la "multipolaridad", lejana de "la pretensión hegemónica unipolar de EEUU"."Estamos convencidos de que ambos pueblos van a imponer la agenda de paz por encima de los intereses subalternos del departamento de Estado de EEUU y los guerreristas de la OTAN", sentenció.Desde la academia, el experto paraguayo en relaciones internacionales Mario Paz Castaing explicó a Sputnik que la postura adoptada en 2019 por el Gobierno de Abdo Benítez debe verse como "una cuestión muy puntual".Paz Castaing consideró que la postura del hoy presidente paraguayo, Santiago Peña, "no sorprende" porque había anunciado su intención de retomar el diálogo con Venezuela desde antes de asumir las riendas del Palacio de López (sede del ejecutivo guaraní). El analista consideró que si bien los gobiernos venezolano y paraguayo tienen diferencias de signo político, "las relaciones internacionales no hay que ideologizarlas porque son de intereses permanentes".En ese sentido, destacó el valor estratégico que tiene para Asunción el vínculo entre las petroleras estatales Petropar y PDVSA o la reapertura del mercado venezolano para las exportaciones paraguayas de materias primas y productos alimenticios.El experto paraguayo valoró la relevancia que el reinicio de relaciones tiene para el Mercosur, bloque comercial que ambos países integran junto a Argentina, Brasil y Uruguay. Según consideró, la reincorporación plena de Venezuela y el inminente ingreso de Bolivia dejarán al bloque "más fortalecido para nuevas negociaciones internacionales".Paz Castaing remarcó que, en efecto, la apertura comercial es "un aspecto muy fuerte" de la gestión de Peña, lo que explica su "afán de conquista de nuevos mercados, nuevas conexiones económicas y de inversión" para el país. Para el experto, asumir la presidencia pro témpore del Mercosur el 6 de diciembre puede permitirle a Peña "dar un impulso a la gestión" del bloque en la búsqueda de acuerdos comerciales.Chávez, por su parte, destacó la "envidiable ubicación geoestratégica" de Venezuela por los recursos naturales y energéticos que posee, además de considerar que la normalización de relaciones con Paraguay y los demás países de la región son clave para impulsar "un poderoso bloque emergente como el Mercosur".El parlamentario llamó a que los países de la región avancen "con mucha fuerza por los caminos de la unión, la complementariedad y la solidaridad para ir saldando la enorme deuda social que hay con los pueblos de América Latina como consecuencia de las recetas neoliberales".

https://sputniknews.lat/20230506/el-restablecimiento-de-relaciones-entre-paraguay-y-venezuela-pretende-desideologizar-la-diplomacia-1139110230.html

https://sputniknews.lat/20231117/venezuela-afirma-que-decision-del-tsj-de-proteger-referendo-de-esequibo-ratifica-soberania-1145815545.html

venezuela

paraguay

asunción

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

venezuela, paraguay, santiago peña, mercosur, nicolás maduro, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, grupo de lima, asunción, caracas, mario abdo benítez, juan guaidó, alfredo stroessner