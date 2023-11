https://sputniknews.lat/20231119/protagonizo-israel-la-primera-guerra-espacial-de-la-historia-con-el-sistema-arrow-1145840467.html

¿Protagonizó Israel la primera guerra espacial de la historia con el sistema Arrow?

Una reciente interceptación por el sistema de defensa israelí Arrow ha sido aclamada por los medios de comunicación mundiales como el primer acto de guerra... 19.11.2023, Sputnik Mundo

El 9 de noviembre, Israel anunció la primera exitosa interceptación de un misil por su sistema de defensa antiaérea más avanzado, Arrow 3 (conocido también como Hetz 3 o Flecha 3), informó The Times of Israel. Al parecer, el sistema israelí interceptó un misil tierra-tierra, supuestamente lanzado desde Yemen, en la región del mar Rojo. El hecho tuvo lugar una semana después de que el sistema Arrow 2 (Hetz 2 o Flecha 2) interceptara un misil balístico de largo alcance supuestamente lanzado por los hutíes contra objetivos en Israel. De acuerdo con información pública, poseen misiles Toufan, una versión avanzada del iraní Shahab. Israel mantiene un sistema de defensa antiaérea de varios niveles, y los Arrow 2 y Arrow 3 en esta red son las últimas capas. Disponiendo de un radio de acción de entre 2.000 y 2.500 kilómetros y hasta 100 kilómetros de altura, superan la cobertura de la famosa Cúpula de Hierro y el sistema Honda de David, con un alcance de hasta 40 kilómetros y 300 kilómetros respectivamente. Apuntando como ejemplo a Irán, explicó que los sistemas Arrow fueron desarrollados para contrarrestar a los misiles balísticos de largo alcance en posesión de los adversarios regionales de Israel. Aunque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no han publicado detalles de las interceptaciones, los incidentes han causado revuelo en los medios internacionales.El diario francés Le Figaro sugirió que la interceptación por medio del Arrow 2 se produjo fuera de la atmósfera, lo que constituiría el primer hecho de guerra espacial de la historia mundial. "Nunca antes se había producido un combate fuera del límite de los 100 kilómetros —llamada línea Kármán— que delimita la atmósfera terrestre del espacio", argumentó el diario francés. Sin embargo, Valle Rosa discrepó de la afirmación y señala que la guerra espacial ya forma parte de la vida militar cotidiana. En su opinión, el argumento de que habría sido un acontecimiento de guerra espacial "es falaz". "En primer lugar, porque no hay consenso sobre el límite entre el espacio aéreo y el espacio exterior: la línea de Karman no es un consenso", comentó al respeto.Cabe destacar que, aunque se aceptara la línea de Karman, el límite de interceptación del sistema Strela es de 100 kilómetros, lo que significa que está dentro del espacio aéreo.¿Qué es la guerra espacial? La guerra espacial no consiste solo en interceptar misiles fuera de la atmósfera. Otras medidas como el uso de armas antisatélite, la guerra radioelectrónica y las armas de energía directa ya están clasificadas como tales, planteó Valle Rosa. Añadió que las armas diseñadas para impactar o detonarse cerca de satélites, así como atacar sus estaciones terrestres ya están siendo utilizadas en guerras espaciales. Entre los ejemplos destacó al sistema ruso de misiles tierra-aire S-500, capaz de derribar satélites, y otro en desarrollo A-235 PL-19 Nudol.Asimismo, la guerra electromagnética también puede considerarse como un instrumento de la batalla espacial, ya que pretende neutralizar las comunicaciones por satélite, interfiriendo en las señales que envían a la tierra o viceversa. Otro ejemplo clásico de la guerra espacial, lo constituye el uso de instrumentos cibernéticos para influir en los datos generados por los satélites. Según el coronel de la reserva de la FAB, Irán dispone de capacidades cibernéticas de guerra espacial diseñadas para interferir en los sistemas de satélites israelíes, que se utilizan con regularidad."Así pues, aunque el Arrow lo hubiera interceptado, en teoría, más allá de los 100 kilómetros, no sería el primer acontecimiento de guerra espacial de la historia. La guerra espacial está muy extendida y forma parte de la vida militar cotidiana desde hace tiempo", concluyó el coronel.Arrow en AlemaniaAunque el sistema Arrow aún no ha logrado ninguna hazaña histórica, ha despertado el interés de otros países, como Alemania. En junio de 2023, el Parlamento alemán aprobó la compra de tres baterías por la impresionante cifra de 3.500 millones de dólares, la mayor venta de armas en la historia de Israel.Sin embargo, la política pacifista del Estado alemán ha sido sustituida por una apuesta por la modernización de sus Fuerzas Armadas, con un aumento significativo del gasto en defensa. "Como el país más rico de la Unión Europea, Alemania tiene potencial para realizar grandes inversiones en el área militar", afirmó Pereira. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el rechazo del Estado de armas nucleares con la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, consideró poco probable que supere el poderío de otras potencias militares. No obstante, son los recursos financieros de Alemania los que plantean dudas sobre su decisión de adquirir el sistema Arrow. El medio Reuters informó que París expresó su descontento con la decisión de Berlín de gastar una suma tan elevada en un sistema israelí, en lugar de invertir en el desarrollo de las capacidades europeas. De acuerdo con Defense News, además de Alemania, otro país no identificado expresó su interés en adquirir sistemas de defensa israelíes, con un coste de 1.200 millones de dólares. La información se obtuvo del Ministerio de Defensa de Israel el 9 de noviembre, el mismo día de la primera interceptación exitosa del Arrow 3.

