https://sputniknews.lat/20231119/sergio-massa-voto-en-el-municipio-de-tigre-acompanado-de-cientos-de-seguidores-1145876339.html

Sergio Massa votó en el municipio de Tigre acompañado de cientos de seguidores

Sergio Massa votó en el municipio de Tigre acompañado de cientos de seguidores

El candidato de Unión por la Patria concurrió a la escuela 34, donde lo esperaban decenas de periodistas y militantes, quienes le expresaron su apoyo. Comentó... 19.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-19T22:07+0000

2023-11-19T22:07+0000

2023-11-19T22:07+0000

elecciones generales en argentina (2023)

argentina

san fernando

javier milei

sergio massa

china

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/13/1145876607_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f4131e6ac7c380fb4670f4887b9dafa.jpg

El candidato a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa, votó en la escuela 34 del municipio bonaerense de Tigre. Su paso por el centro de votación fue acompañado por cientos de seguidores que se reunieron allí para expresarle su apoyo. Luego de sufragar, el también ministro de Economía comentó que comerá asado con su familia para concurrir, por la tarde, a su búnker de campaña a la espera de los resultados.El apacible barrio de San Fernando, cercano al Delta de Tigre, se vio apabullado por cientos de periodistas nacionales y extranjeros, así como seguidores del candidato del peronismo.La calle Alvear se llenó de efervescentes manifestantes a favor del candidato de UP, sumado a la nube de cámaras de fotos y video que merodeaban por las afueras de la escuela en busca de una primicia.Sandra, una vecina de la escuela, estaba parada en su vereda contemplando el repentino trajinar en su cuadra. "Hay mucha gente votando por suerte. Es un día lindo y espero que la gente vote con el corazón, con la memoria y no se olvide de lo que hemos pasado", dijo a Sputnik.¿Por quién votó ella? "Voté por la salud pública, por la escuela pública, para vivir tranquilos", dijo la vecina.Las propuestas de privatizar tanto la salud como la educación pública y gratuita era una de las propuestas de campaña del candidato de La Libertad Avanza (LLA), quien cambió de parecer luego de las elecciones del 22 de octubre pasado, cuando accedió a este día de balotaje con el 29, 98% de los votos, superado por Massa, quien obtuvo el 36,68%."Es un día muy especial para mí, porque no creo en Milei ni en la violencia ni en discursos de dolarizar el país ni en nada de lo que dice. Espero que gane Massa. Va a estar muy complicado. Pero creemos en el mantenimiento de las buenas relaciones con China, Brasil, Rusia, en las cosas que Milei no cree. Por eso quiero que tengamos a Massa de presidente", dijo a Sputnik Alejandro Mariet, quien tiene un taller industrial en Tigre.Comentó que conocen a la familia de Massa, que vive en esta zona: "Creo que como presidente puede hacer algo distinto. Y tenemos que recordar que estamos así por un endeudamiento feroz asumido por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), con una forma de pago feroz, con un Fondo Monetario Internacional (FMI) que nos oprime por todos lados", dijo Mariet.Para el empresario tigrense, la eventual presidencia de Massa "nos daría una economía tranquila, para que podamos desarrollarnos".Mariet está especialmente interesado en el resultado de las elecciones para mantener la producción de su fábrica. "Los industriales estamos entre los que más sufrimos. Por eso no quiero que gane Milei. Tengo 10 empleados, a quienes les dije que si querían cuidar la fuente de trabajo y el taller voten a Massa".Cuando arribó el candidato de UP a la escuela, cientos de seguidores se agolparon a su alrededor para demostrarle su apoyo. Entre el oleaje de personas, Massa se sacaba selfies, saludaba a niños y también adultos."¡Vamos Sergio! ¡Sergio querido, el pueblo está contigo!", coreaban a su alrededor. "¡Olé, olé, olé, olé… Sergio… Sergio!"Un grupo de niños cantaba unas estrofas surgidas del popular programa de streaming Gelatina, donde funciona la fábrica de jingles: "Preparame la boleta/ pa' votar a Sergio/ que la damos vuelta".40 años de eleccionesLuego de votar, Massa dio una conferencia de prensa, en la cual no dio mucha información para no transgredir la veda electoral."Después de 40 años históricos de democracia para Argentina, hoy se decide el futuro de nuestro país", dijo a la multitud de reporteros provenientes de toda Argentina, así como a la prensa extranjera."Hoy empezamos una nueva etapa en Argentina, que requiere de buena voluntad, inteligencia, capacidad. Pero, por sobre todas las cosas, del diálogo y los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro", sostuvo Massa.Y agregó: "Es una elección sumamente importante, que define qué país vamos a recorrer los próximos cuatro años. Tenemos la responsabilidad de construir hacia adelante un sendero de esperanza y de confianza".Un periodista chileno le consultó cómo serían las relaciones con su país si llegara a la presidencia: "Es muy importante que las relaciones de Argentina con todos los países del mundo tengan un marco de madurez y seriedad. Chile no es la excepción", dijo el ministro.Y especificó: "Aspiramos a que Argentina consolide ese camino virtuoso de la multipolaridad en su relación con todos los países".TransparenciaLos últimos días, algunos integrantes de LLA aseguraron que las elecciones estarían amañadas a favor de Massa. Intervino la justicia y llamó a declarar a representantes del partido de Milei, quienes finalmente reconocieron que no tenían pruebas de lo que habían dicho.E insistió que en esta jornada se iba a dirimir "hacia qué modelo de país vamos a tener en términos de valores, de convivencia democrática. Por eso es un día muy importante".El candidato mencionó que luego de comer asado con su familia, al finalizar la votación, acudiría a su búnker de campaña para esperar el anuncio de los primeros resultados, a las 21 horas.

https://sputniknews.lat/20231119/el-norte-argentino-ante-las-elecciones-nuestro-voto-tambien-cuenta-1145850128.html

argentina

san fernando

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

elecciones generales en argentina (2023), argentina, san fernando, javier milei, sergio massa, china