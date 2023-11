https://sputniknews.lat/20231119/el-norte-argentino-ante-las-elecciones-nuestro-voto-tambien-cuenta-1145850128.html

El norte argentino ante las elecciones: "Nuestro voto también cuenta"

El norte argentino ante las elecciones: "Nuestro voto también cuenta"

Sputnik recorrió las ciudades de La Quiaca y San Salvador de Jujuy, en la provincia lindera con Bolivia. Ciudadanos de ese país habilitados para votar en... 19.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-19T01:45+0000

2023-11-19T01:45+0000

2023-11-19T01:45+0000

américa latina

javier milei

sergio massa

buenos aires

argentina

jujuy

elecciones generales en argentina (2023)

bolivia

cochabamba

evo morales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/13/1145850898_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c93a189a8994195c5ae9d2975e0ae1c.jpg

Las elecciones de este 19 de noviembre no son solamente una preocupación para millones de argentinos y argentinas llamados a votar. Quienes emigraron de países vecinos y tendieron sus raíces en Argentina también tienen motivos para pronunciarse sobre el futuro de la nación sudamericana.La ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, limita con Bolivia. El viernes 17 de noviembre, horas antes del inicio de los comicios, cientos de ciudadanos bolivianos habilitados para votar en Argentina cruzaron la frontera para aportar su voto, por el candidato libertario Javier Milei o el oficialista Sergio Massa.En Jujuy, un territorio tradicionalmente afín al peronismo, tiene más fuerza el sufragio por Massa, a juzgar por la repetición de su imagen en decenas de carteles colgados en las calles. No obstante, la inclinación electoral hacia Milei también muestra adeptos.Sin que se verbalizara el nombre, se sobreentiende que quienes invocan un "cambio" se refieren al candidato de La Libertad Avanza (LLA).La señora Dalmira Tapia entró a Argentina y buscó un bus que la llevara a Buenos Aires. Lucía con orgullo sus vestimentas preferidas por las mujeres del pueblo quechua, como su larga pollera, sus trenzas y el mandil de cocina que ya es parte de su outfit cotidiano, aunque no esté cocinando.Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), juntó los ahorros de años de trabajo y esfuerzo para volver a su llajta, como llaman los cochabambinos a su tierra, donde ahora prospera como comerciante. Pero dejó una parte de su ser en Argentina: su hija y su hijo, nacidos en la nación que este domingo elige presidente."Mi hija tiene 20 años y estudia medicina. Mi hijo de 23 cursa ingeniería electrónica. Creo que es importante votar para garantizar que puedan seguir con la educación pública", comentó."Los dos son argentinos y van a ejercer su derecho al voto. Mi hija tiene claras sus ideas, pero mi hijo se deja llevar por esos libertarios. Llegando voy a hablar seriamente con él. Para que abra los ojos", opinó Tapia. La señora resaltó: "Aunque no vivo en Argentina, todos los meses envío dinero a mis hijos. Así que no se puede decir que no estoy aportando al país", advirtió.¿Massa o Milei?Gualberto Reinoso se jubiló luego de 30 años trabajando para una fábrica en la provincia argentina de Córdoba. Contó a Sputnik que en su juventud fue parte de la dirigencia sindical. Para este 19 de noviembre, dejó su ostracismo político en su Tupiza natal (departamento de Potosí) para manifestarse en el país que lo adoptó."Voy a votar por Milei. Estoy cansado de los gobiernos de izquierda en la región, que solamente traen pobreza y corrupción. Lo mismo que ha hecho el Evo Morales en mi Bolivia", sostuvo.Para Héctor Huari, el verborrágico candidato libertario no es una opción viable. "Tengo a mi hijo menor con problemas de audición. Los únicos lugares en Bolivia que pueden atenderlo son privados y cobran un dineral que es imposible de reunir para mí", explicó a Sputnik."El año pasado lo traje a Buenos Aires para hacerle el tratamiento. Estuvimos dos semanas y tuve que pagar al hospital nada más que 1.500 dólares", dijo.Darío Gálvez vive y nació en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Un territorio que, como toda la provincia, mantiene una fuerte impronta del trabajo social desarrollado por Milagro Sala, quien está detenida desde 2016 por impulsar un acampe contra el gobernador jujeño Gerardo Morales.​Esta detención fue considerada arbitraria por organizaciones como Amnistía International, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).También cuentanNo ofrecieron certezas ninguna de las encuestas elaboradas desde el pasado 22 de octubre, cuando se realizó la primera vuelta que llevó a Massa y a Milei al balotaje de este 19 de noviembre. Según los sondeos, el resultado será tan ajustado como polarizado.

https://sputniknews.lat/20231118/balotaje-en-argentina-la-eleccion-se-juega-integramente-entre-los-indecisos-1145823693.html

https://sputniknews.lat/20231113/si-fueras-pinocho-ya-me-habrias-lastimado-milei-y-massa-se-encaran-antes-del-balotaje-1145671481.html

https://sputniknews.lat/20230722/gratuito-y-publico-el-sistema-de-salud-argentino-resiste-pese-a-la-crisis-economica--videos-fotos-1141814367.html

buenos aires

argentina

jujuy

bolivia

cochabamba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

javier milei, sergio massa, buenos aires, argentina, jujuy, elecciones generales en argentina (2023), bolivia, cochabamba, evo morales, migración