Balotaje en Argentina: "La elección se juega íntegramente entre los indecisos"

El balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei pondrá fin a una intensísima carrera electoral que ya instó al pueblo a acudir a las urnas en dos ocasiones —para las primarias y las generales—, ambas atravesadas por el shock que supuso el triunfo, en agosto, del libertario y la recuperación del peronismo, respectivamente.Desde la primera vuelta del 22 de octubre hubo movimientos a uno y otro lado. El debate presidencial del 12 de noviembre —pese a su trascendencia— constituyó apenas una instancia más de una campaña iniciada el 24 de junio.En las elecciones generales, la oficialista Unión por la Patria cosechó el 36,78%, recuperándose del revés de las primarias. Por su parte, La Libertad Avanza obtuvo el 29,99%, por lo que Milei prácticamente no creció respecto a las preliminares, pero logró meterse en el balotaje, relegando a Patricia Bullrich (23,81%), candidata de la coalición de Juntos por el Cambio."Este último período fue corto e intenso: entre las elecciones generales y el balotaje hubo menos de un mes de tiempo para moldear la campaña. En cierto sentido, todos los actores decidieron apostar su capital en distintas instancias, y las propuestas en estas últimas semanas no variaron demasiado", explica el también investigador del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires.Sin lugar a dudas, el principal movimiento registrado entre las generales y el balotaje fue el apoyo incondicional que Milei recibió de su otrora rival, Patricia Bullrich y del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), fundador de Juntos por el Cambio.Según Cruz, la jugada —aunque previsible— incidió en la consolidación del libertario como un candidato robusto. "Creo que fue un espaldarazo clave para La Libertad Avanza, porque la base electoral que apoyó a Bullrich en cierto sentido estaba preparada para esta alianza. Le dio una inyección de energía para este último tramo".Consultado por Sputnik, el politólogo Diego Reynoso, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de San Andrés, relativiza el impacto del movimiento al interior de la oposición.Unidad opositora y unidad nacionalSi La Libertad Avanza apostó por moderar su aparente intransigencia —apuntalada por consignas como terminar con la 'casta política' e incendiar el Banco Central o avanzar hacia una privatización del sistema de salud— en vistas de la unidad opositora, incorporando a Juntos por el Cambio, el peronismo respondió con un llamado a la unidad nacional íntegra.De acuerdo con los analistas, la propuesta de ceder a la oposición el control de la Oficina Anticorrupción o la flamante convocatoria a que su ministro de Economía sea de otro signo político se inscriben en ese acercamiento a los votantes indefinidos."Massa agotó todos sus recursos de transversalidad discursiva. Fue muy eficiente en cómo habló a la sociedad, pensando en los desencantados que aún dudan de las credenciales de Milei", indica ReynosoSegún el especialista, el objetivo del peronismo consiste en "generar una confianza superlativa en los votantes no definidos por uno u otro. Su gran ventaja consiste en que su contrincante es Milei y no otro: el rechazo que puede despertar el libertario podría hasta superar a la imagen negativa del propio Gobierno".La disputa por la agendaDecidido a plantear la discusión en términos de "continuidad o cambio", el frente libertario busca remarcar los magros resultados económicos del Gobierno. Frente a una inflación que supera el 142% interanual —récord en 32 años—, la estrategia esgrimida por los liderados por el outsider consistió en apuntar a que el objeto de votación fuera la gestión actual, que tiene a Massa como ministro y cara visible.Ante la embestida opositora, desde el oficialismo llegó una respuesta concreta: dejar que Milei quede en el centro de la escena y que sea su capacidad e ideas las que se juzguen en las urnas."La campaña peronista apunta a distinguir quién sabe gestionar los asuntos públicos y quién puede ser un presidente responsable. Creo que es acertado, porque ahí Massa es claramente más fuerte que Milei", afirma Reynoso.En segundo lugar, el eje ordenador instalado por el oficialismo remite a la defensa de la democracia, en última instancia, a la luz de las declaraciones de Victoria Villarruel —candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza—, quien sostiene una postura que relativiza los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar (1976-1983).Según Cruz, "el mensaje de Unión por la Patria apunta a resaltar la inestabilidad personal de Milei, pero también las declaraciones más estruendosas como la defensa de la venta de órganos o de niños, e incluso el negacionismo de otras figuras importantes. Todo ese ruido que despierta el libertario es un activo para Massa".La cruzada por el interiorSi bien la provincia de Buenos Aires —donde triunfó el peronismo en la gobernación— es comúnmente apodada como la "madre de todas las batallas" al concentrar a más de un tercio del padrón electoral, diversos distritos del interior del país contienen caudales de votantes nada desdeñables ante la paridad que augura la elección.Uno de los casos más emblemáticos es el de Córdoba (centro), provincia donde residen un poco más de tres de los casi 35,4 millones de ciudadanos habilitados para votar: apenas por debajo del 10% del padrón.Históricamente reacio al peronismo de impronta nacional —principalmente a aquel referenciado en la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner—, el territorio será arena de una de las disputas de mayor peso.En las generales a nivel provincial, Milei logró el primer puesto con el 33,6%, mientras que Massa obtuvo el 13,5%. Dado el peso del distrito a nivel nacional, una de las incógnitas centrales de cara al balotaje consiste en cuál de las dos fuerzas logrará seducir a los votantes del gobernador peronista saliente, Juan Schiaretti (29%), y de Bullrich (22,6%)."Córdoba es un distrito fundamental, al igual que otras provincias del centro como Santa Fe y Mendoza. Pero sin dudas en esta localidad puede terminar de definirse el rumbo de la elección", establece Cruz.Un factor desconocidoEn un movimiento sin precedentes para la democracia argentina, figuras de peso en La Libertad Avanza comenzaron a denunciar un potencial fraude electoral mediante la alteración de los resultados. Si bien la Cámara Electoral salió a desmentir dicha posibilidad, el rumor se instaló como un factor de disputa más en medio de la campaña."El sistema electoral argentino no tiene ninguna posibilidad de que haya un fraude. Un fraude se entiende por una cantidad de irregularidades sistemáticas, coordinadas y organizadas, y de tal envergadura, que insiden en el resultado en favor de un sector político en detrimento del otro. En Argentina nunca ha habido una situación así, en ninguna elección nacional", dice Cruz.Según el especialista, las denuncias apuntan, centralmente, a movilizar a los votantes libertarios para comprometerse a participar: "Es más una herramienta para convencer a los propios de que concurran a las urnas en defensa de su fuerza, una forma de mantener a la base electoral compacta".En tanto, Reynoso inscribe la jugada de La Libertad Avanza en un contexto de planteos similares a nivel internacional. "Alcanza con ver lo que pasó con Bolsonaro en Brasil o con Trump en Estados Unidos, que ambos casi ponen en jaque a la democracia. No creo que los votantes de Milei sean de derecha, pero sí que esa estrategia tiene claros antecedentes"."Siempre se sospecha del peronismo, pero justamente es el partido que más elecciones perdió en estos años, y así y todo siempre entregó el poder: perdió las legislativas del 2009, las del 2013, las del 2017 y las del 2021, además de las presidenciales del 2015. Y, así y todo, siempre se mostró predispuesto a felicitar al ganador", concluye el investigador.

