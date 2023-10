https://sputniknews.lat/20231004/bolivia-el-mas-debate-su-futuro-sin-la-presencia-del-presidente-luis-arce-1144371682.html

Bolivia: el MAS debate su futuro sin la presencia del presidente Luis Arce

Bolivia: el MAS debate su futuro sin la presencia del presidente Luis Arce

Del 3 al 5 de octubre se realiza en el Trópico de Cochabamba el X Congreso del MAS, con la ausencia del presidente de Bolivia, Luis Arce, y sus seguidores... 04.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-04T20:31+0000

2023-10-04T20:31+0000

2023-10-04T20:31+0000

américa latina

movimiento al socialismo (mas)

política

luis arce

evo morales

💬 opinión y análisis

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/04/1144372135_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_a7c3159686ad5e57c42525126f568885.jpg

El X Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzó en la población de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (centro), con una serie de acusaciones de Evo Morales, presidente del movimiento, en contra de Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional. De esta manera quedó en claro que no hay marcha atrás para el cisma en el principal partido político de la historia boliviana.Mientras Morales hablaba en la jornada inaugural a cientos de militantes en el coliseo de Lauca Ñ, el presidente Arce en La Paz se dirigía a campesinos, indígenas y obreros de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, hasta hace unos meses la médula del MAS.Estas organizaciones optaron por dividirse ante la crisis por el liderazgo del MAS. Una parte concurrió al congreso del Trópico, mientras la otra se mantuvo junto a Arce en el ampliado de emergencia realizado en la sede de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), en la capital paceña.Allí afirmaron que no participan del Congreso porque no fueron debidamente consultados por la directiva del MAS cuando se efectuó la convocatoria, en junio pasado. En cambio, las organizaciones del pacto leales a Arce llamaron a realizar un cabildo en la ciudad de El Alto, el próximo 17 de octubre.Este 4 de octubre, los asistentes al X Congreso del MAS votaron a favor de la "autoexpulsión" del partido político del presidente Arce, y su vice, David Choquehuanca, por no haber asistido al encuentro en Lauca Ñ.Asimismo, durante la mañana del 4 de octubre se supo que la Sala Constitucional Primera del Departamento de Santa Cruz habría admitido una acción de amparo constitucional interpuesta por la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa de Santa Cruz contra la organización del Congreso por considerar que la convocatoria viola el estatuto del MAS. Por ello, la Sala Constitucional ordenó la suspensión del evento.Desde el ala jurídica del MAS descalificaron el recurso de amparo de la Sala Constitucional y anunciaron que la medida "no tiene efecto" sobre el Congreso, el cual seguirá adelante durante las próximas horas.Sputnik consultó a analistas y protagonistas de este momento político, quienes ayudaron a develar los motivos de la división en el partido oficialista.El nacimiento del MASFundado en 1997, el MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) fue el partido con mayor adhesión en las últimas décadas. Desde 2005 no perdió una elección, debido a la unidad monolítica que mantuvo bajo el Gobierno de Morales.En 2020 el líder del partido desde el exilio en Argentina designó a Luis Arce y a David Choquehuanca como candidatos a la Presidencia, con el objetivo de recuperar la democracia luego del golpe de Estado 2019, cuando Morales fue derrocado.Con el 55,1% de los votos echaron tierra sobre las aspiraciones en la oposición de formar Gobierno, bajo el liderazgo de Carlos Mesa (2003-2005), referente de Comunidad Ciudadana (CC). Desde ese momento, los opositores al MAS perdieron incidencia en el ámbito político.La socióloga Sarela Paz, docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), explicó a Sputnik el derrotero seguido por el partido gobernante en los últimos años, que desembocó en el actual panorama de incertidumbre sobre su futuro, cuando faltan dos años para las próximas elecciones generales.La experta relató que dos décadas atrás "en la sociedad boliviana se crearon condiciones sociales para que la narrativa campesina indígena se encumbrara. Las grandes luchas populares eran de composición heterogénea, no solamente de los campesinos".Y agregó: "Acompañaban obreros, clases medias de distinta naturaleza. Ese sector popular terminó articulándose alrededor de la narrativa campesina indígena"."En 2000 vivimos algunos episodios significativos para la sociedad boliviana, como las grandes revueltas por la expulsión de petroleras o por lo menos relativas al negocio con las petroleras, que dejaban tanta desventaja para la sociedad boliviana", recordó.La llamada Guerra del Gas, en 2003, marcó el ascenso como líder de Evo Morales, quien llegó a la presidencia en 2006 para impulsar la realización de una Asamblea Constituyente "que ha permitido concebir una Constitución con cambios radicales en algunos aspectos".Este 17 de octubre se cumplen 20 años de la finalización de la Guerra del Gas, que le costó la vida a 67 personas a manos de las Fuerzas Armadas, durante las protestas contra el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003).El conflicto se produjo ante la decisión de Sánchez de Lozada de enviar gas boliviano por puertos de Chile a Estados Unidos, decisión que desató la protesta popular. Los eventos marcaron el surgimiento de la figura de Evo Morales y el comienzo del proceso que llevó a la construcción del Estado Plurinacional y la Constitución vigente en el país bajo su gobierno.Más allá de la identidad indígenaLa socióloga e investigadora evaluó que "es altamente probable que en el proceso boliviano hemos prestado mucha atención a la dimensión técnica indígena, de identidad, pero hemos prestado poca atención a factores socioeconómicos que han venido unidos a este proceso".Y remarcó que, si bien la narrativa campesina indígena ha sido determinante, estos mismos sectores se dedicaron a la minería, a la agricultura intensiva, así como a "un sinfín de actividades vinculadas al mercado global, con las dinámicas del mundo global capitalista".Este bloque social gobierna el país desde 2006, según Paz.Ante el actual paisaje dividido, en las próximas elecciones generales de 2025 "nadie va a sacar porcentajes que permitan comandar la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, estaremos volviendo a un escenario de democracia pactada", como sucedió en la década de 1990, cuando ninguna agrupación política reunía más de 50% de voluntades.Profundización del quiebreLa ruptura en el MAS se manifiesta sobre todo en la Asamblea Legislativa, donde los asambleístas pro-Evo o pro-Arce ya formaron en la práctica diferentes bloques.José Luis Flores, diputado afín a Arce, indicó en entrevista con Sputnik que "oficialmente no hemos sido convocados. Han tomado la decisión unilateral de expulsar a diputados a nivel nacional, pero no han tenido el efecto esperado. No estamos para convulsionar". Consideró que en el encuentro de Lauca Ñ "debería estar el Pacto de Unidad, las organizaciones sociales. Creo que no va a funcionar bien el congreso de estos días", que se desarrollará hasta el próximo 5 de octubre.El diputado respondió a Morales, quien a través de la prensa pidió a los "arcistas" a volver al MAS. "¿Cómo puedo volver si no me he ido? Nunca nos retiraremos del MAS. Seguiremos siendo masistas. Vamos a respetar lo que el pueblo diga, con el candidato que el pueblo decida". Quién se postulará a la presidencia por este bando podría conocerse a partir del cabildo del 17 de octubre.Flores se manifestó en línea con lo expresado por el presidente Arce en el ampliado de emergencia.El mandatario, ante la reducción en el número de delegados de organizaciones sociales que podían participar en el X Congreso del MAS, manifestó que "no se toma en cuenta ese carácter fundacional y del papel tan importante en el logro de los avances sociales que han sido producto de su lucha".El diputado Héctor Arce, cercano al expresidente Morales, dijo a Sputnik en la Brigada Parlamentaria de Cochabamba que el X Congreso es absolutamente legal: "Nuestra dirigencia nacional ha sido cuidadosa para cumplir formalidades legales en el marco de la ley de organizaciones políticas y del Estatuto Orgánico del MAS".Respecto a la acción de amparo presentada por las llamadas Bartolinas, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, indicó este 4 de octubre que este organismo no conoce de forma oficial que el recurso haya sido admitido por la Sala Constitucional de Santa Cruz.El congreso de Lauca Ñ cuenta con la supervisión del TSE. En este sentido, el diputado evista advirtió que "cualquier congreso, ampliado o cabildo que pretenden hacer [en el lado de Arce] no tendrá ningún valor en términos legales. Las decisiones que se vayan a tomar en este congreso serán las únicas válidas para el TSE".Este 4 de octubre el X Congreso del MAS decidió ratificar a Evo Morales como presidente del partido político y como candidato "único" del mismo, de cara a los comicios generales que se celebrarán en el 2025.

https://sputniknews.lat/20230629/expresidente-boliviano-en-eeuu-despierta-el-repudio-de-las-victimas-de-la-guerra-del-gas-1141057499.html

https://sputniknews.lat/20230928/evo-morales-o-luis-arce-el-mas-definira-en-primarias-su-candidato-a-presidente-de-bolivia-1144178979.html

https://sputniknews.lat/20231004/evo-morales-es-ratificado-como-lider-del-mas-y-nominado-como-candidato-presidencial-1144400740.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

movimiento al socialismo (mas), política, luis arce, evo morales, 💬 opinión y análisis, bolivia