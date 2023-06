Evo Morales convoca a un congreso nacional del MAS en octubre

https://sputniknews.lat/20230625/congreso-del-mas-abre-la-posibilidad-de-que-morales-y-arce-solucionen-las-diferencias-internas-1140906387.html

Cientos de dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y legisladores se reunieron entre el 22 y 23 de junio en la ciudad de Cochabamba (centro) para delinear los siguientes pasos del partido de Gobierno.El dirigente del MAS, el exmandatario Evo Morales (2006-2019), anunció que en octubre próximo se elegirán las nuevas autoridades de la fuerza política. Para esa ocasión estarán invitados el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.De esta manera, se prevé terminar con las discrepancias internas que se hicieron públicas por las afiladas declaraciones que se lanzan entre los militantes leales a Morales (2006-2019) y los seguidores del presidente Arce, que asumió en 2020 y concluirá su mandato en 2025.El pasado 17 de junio, el Gobierno de Arce realizó una reunión de gabinete ampliado, a la cual concurrieron decenas de legisladores que siguen su línea. En el encuentro de Cochabamba, del 22 y 23 de junio, se reunieron mayormente los seguidores del expresidente aymara.Tanto en la reunión de Arce como en la de Morales los legisladores reclamaron la destitución de varios ministros.El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aclaró días atrás que no era de ninguno de los bandos en pugna dentro del MAS. Finalizada la reunión liderada por el expresidente Morales, ofreció a Sputnik su evaluación de estas jornadas. "Yo estoy siempre del lado del pueblo, del instrumento político (el MAS), de la revolución democrática cultural", defendió el parlamentario.Rodríguez, de 34 años, representa a las nuevas generaciones que ingresaron al partido de Gobierno tras el golpe de Estado de 2019. Destacó que nació en el trópico de Cochabamba, territorio fértil para varios cultivos, entre ellos la hoja de coca.El ascenso político del presidente del Senado tuvo lugar tras el derrocamiento de Morales. En ese momento, con los principales líderes del MAS desbandados, presos o perseguidos por la justicia, aparecieron Rodríguez y otros jóvenes políticos."Hemos estado en todo momento luego de la ruptura del orden constitucional en 2019. Teníamos dos objetivos: que el MAS vuelva al poder y que el hermano Evo vuelva a la patria", recordó el parlamentario.Nuevas autoridadesSobre el pedido de cambio de ministros, en lo cual concuerdan ambos sectores del MAS, Rodríguez comentó que "se acumulan varias demandas en estos dos años y medio de Gobierno. Hay sectores y autoridades de gobiernos, alcaldías y sectores sociales que han observado en diferentes momentos deficiencias en carteras de Estado".Para el senador, "es importante tener en cuenta aquello, de modo que el presidente y vicepresidente mejoren su gabinete".En la reunión del 22 de junio, Morales y cientos de representantes nacionales del MAS determinaron convocar a la elección de nuevas autoridades para los próximos 3, 4 y 5 de octubre en Lauca Eñe, municipio de Shinahota, en el trópico cochabambino.La Dirección Nacional convocó al congreso de la fuerza con un plazo de más de tres meses, tal como establecen los estatutos del MAS."Serán invitados el presidente y el vicepresidente, además de tres gobernadores [los de Cochabamba, Oruro y Potosí]. También vamos a invitar a embajadores afines a nuestro movimiento político", declaró Morales en conferencia de prensa en la sede de las Seis Federaciones, en Cochabamba.Y comentó: "En el ámbito político, no permitiremos la derechización del MAS. En lo organizativo, analizaremos la forma de trabajar con la militancia. En lo económico, rendiré cuentas y será la Comisión Económica la encargada de evaluarme".Evo y los asambleístasEl diputado Freddy Mamani participó de la reunión del 23 de junio, junto con 80 asambleístas del MAS, en el Centro Cultural Comunitario de Colcapirhua."Hemos hecho una evaluación sobre el trabajo legislativo y de nuestro Gobierno. Estamos por cumplir tres años de mandato y aún tenemos muchas dificultades. Por eso estamos viendo la posibilidad de que se puedan corregir todos los errores que se están cometiendo", explicó el diputado a Sputnik.Mamani fue presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2020-2022. Este año asumió en ese puesto un legislador afín a Arce. Pero remarcó que aún falta mucho para definir a las y los candidatos del MAS que se presentarán en las elecciones generales de 2024.Observación a la AsambleaRecientemente, en un acto público en Coripata, en la región de las Yungas, del departamento de La Paz, el presidente Luis Arce se quejó del rendimiento de los asambleístas del oficialismo."Exhortamos a todos los diputados y senadores a aprobar leyes, porque nosotros las mandamos y están durmiendo. Muchos diputados y senadores de nuestra propia línea política no ayudan, no contribuyen", afirmó el mandatario.En este sentido, el diputado Mamani sostuvo que "hasta el momento se han aprobado todos los proyectos enviados al Órgano Legislativo. Algunas sí tuvieron observaciones", explicó, pero fueron subsanadas.

bolivia, evo morales, luis arce, andrónico rodríguez, cochabamba, movimiento al socialismo (mas), política