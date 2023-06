https://sputniknews.lat/20230629/expresidente-boliviano-en-eeuu-despierta-el-repudio-de-las-victimas-de-la-guerra-del-gas-1141057499.html

Expresidente boliviano en EEUU despierta el repudio de las víctimas de la Guerra del Gas

Expresidente boliviano en EEUU despierta el repudio de las víctimas de la Guerra del Gas

A 20 años del asesinato de 67 personas, víctimas de la represión de las Fuerzas Armadas ordenada por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997... 29.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-29T12:42+0000

2023-06-29T12:42+0000

2023-06-29T13:40+0000

américa latina

bolivia

carlos sánchez berzaín

eeuu

el alto

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e4/08/04/1092307417_0:32:3068:1758_1920x0_80_0_0_ea4eb20e11a4c03290ed8e67fd6fa295.jpg

El pasado 18 de junio, los principales diarios de Bolivia salieron a las calles con un cuadernillo de 32 páginas, que con el título de La Constitución de todos condensa el pensamiento del expresidente Sánchez de Lozada, quien propone dejar el Estado Plurinacional para volver al antiguo orden republicano, con el cual nació Bolivia en 1825.El presidente Luis Arce cuestionó en Twitter que el exmandatario "prófugo de la justicia" reapareciera con su propuesta, "teniendo pendiente una deuda con nuestro Estado por la masacre de aquel octubre negro de 2003 que aún vive en la memoria de millones de bolivianas y bolivianos".David Inca, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de la ciudad de El Alto, evaluó el entorno que apoya el regreso del exmandatario nonagenario a las lides políticas."Detrás de la reaparición de Sánchez de Lozada está el Gobierno norteamericano, porque ellos quieren el litio y los recursos naturales [de Bolivia]. Por eso no les conviene que haya una Constitución como la del Estado Plurinacional, según la cual los recursos naturales son patrimonio del pueblo", denunció a Sputnik.Para Inca, esta propuesta "es un globo de ensayo del Gobierno norteamericano. Una de sus fichas es Sánchez de Lozada y ojo que al ladito tienes a Carlos Sánchez Berzaín", su exministro multipropósito, encargado de la represión de octubre de 2003, también residente en EEUU.En este sentido, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta acusó que Sánchez de Lozada "se encuentra en los EEUU, junto a Carlos Sánchez Berzaín, quien fuera su ministro de Defensa, otro artífice de la masacre. Ahí los cobija el Gobierno de los Estados Unidos".El canciller reiteró, en conferencia de prensa, que la solicitud de extradición del exmandatario a Bolivia fue presentada hace más de una década. Pero el trámite está "en alguna gaveta", aseguró.Inca sostuvo que estos políticos "están financiados por los republicanos. Los han sacado ahora justamente para medir la reacción que generan. Este año, que se cumplen 20 años de la masacre, tenemos a uno de los principales autores mostrándose como si no hubiese pasado nada".El defensor de derechos humanos afirmó que la propuesta de Sánchez de Losada "cuestiona al Estado Plurinacional, porque la Constitución es el tema central aquí, revalorando la República. En el fondo se trata de República versus Estado Plurinacional".El dolor de las víctimasMarlene, de ocho años, fue asesinada de un tiro en el pecho disparado por las Fuerzas Armadas a la población de Warisata, departamento de La Paz, en septiembre de 2003, durante una de las primeras protestas de la llamada Guerra del Gas.El padre de Marlene, Eloy Rojas, comentó a Sputnik sus percepciones sobre la reaparición de Sánchez de Lozada. Rojas, del pueblo aymara, aseguró que recordar el asesinato de su hija le causa mucho dolor.Para Rojas es desalentador ver a Sánchez de Lozada, a sus 93 años, proponer un nuevo texto constitucional. "No tiene ni voz ni voto para hablar de la Constitución", vigente desde 2009, en los primeros años de Gobierno de Evo Morales (2006-2019), refirió Rojas, actual dirigente de los Ponchos Rojos, de la provincia paceña de Omasuyos.Crimen y condenaLa Guerra del Gas se produjo durante la segunda presidencia de Sánchez de Lozada (2002-2003). La decisión del Gobierno boliviano de exportar la producción nacional de gas natural a EEUU a través de los puertos chilenos motivó el descontento popular.Las manifestaciones se produjeron entre septiembre y octubre de 2003. Pero el quiebre en el conflicto social se produjo el 13 de octubre, durante una protesta en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz. Ese día las fuerzas militares reprimieron con violencia y dispararon con armas de fuego a los manifestantes: 67 personas murieron y hubo más de 400 heridos.El 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada presentó su renuncia y se refugió en EEUU, donde vive desde entonces.El abogado Thomas Becker representó a varias familias de víctimas de la Guerra del Gas en el juicio que se le realizó en EEUU al expresidente boliviano ante la Corte de Distrito de Fort Lauderdale en el estado estadounidense de Florida (sureste).En 2018, el jurado encontró culpables a Sánchez de Lozada y su exministro Sánchez Berzaín e ejecuciones extrajudiciales durante el mencionado operativo de represión a las protestas. Junto a otros letrados, Becker consiguió que el exmandatario sea condenado a pagar la suma de 10 millones de dólares a las familias afectadas."Me ofende", dijo Beckert a Sputnik sobre la reaparición en la vida política del expresidente.El abogado estadounidense observó con preocupación la buena disposición de los medios de comunicación bolivianos para expandir la voz de Sánchez de Lozada."Es una persona que perdió un caso en EEUU, porque fue responsable de la masacre más importante en historia democrática de Bolivia. Es triste que la prensa le ofrezca espacio para difundir sus declaraciones", concluyó.

https://sputniknews.lat/20230620/bolivia-reitera-pedido-de-extradicion-a-eeuu-del-expresidente-goni-1140764138.html

https://sputniknews.lat/20221018/bolivia-recuerda-los-19-anos-de-la-guerra-del-gas-en-el-alto-1131604321.html

bolivia

eeuu

el alto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, carlos sánchez berzaín, eeuu, el alto, 📝 reportajes