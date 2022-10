https://sputniknews.lat/20221018/bolivia-recuerda-los-19-anos-de-la-guerra-del-gas-en-el-alto-1131604321.html

Bolivia recuerda los 19 años de la Guerra del Gas en El Alto

Bolivia recuerda los 19 años de la Guerra del Gas en El Alto

En 2003, el Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada negoció vender gas a Estados Unidos sin que ello beneficie al pueblo boliviano.

Este 17 de octubre se cumplen 19 años de la finalización de la Guerra del Gas, durante la cual 67 personas murieron en El Alto a manos de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003).Sánchez de Lozada tenía el plan de enviar gas boliviano por puertos de Chile a Estados Unidos. Esa decisión desató la ira popular. Además de las personas que perdieron la vida, hubo 400 heridos, muchos de ellos incapacitados por amputaciones. El exmandatario, que renunció el 17 de octubre de 2003, vive desde entonces en Estados Unidos en calidad de refugiado.En el marco de las actividades del Día de la Dignidad Nacional, como fue declarado en 2013 en honor a las víctimas de la Guerra del Gas, Sputnik habló con la concejal de El Alto por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilma Alanoca Mamani, durante su visita a la Universidad Pública de El Alto."Hoy por hoy tenemos dos grandes trabas: primero la Justicia, que en Bolivia no funciona, es totalmente ineficiente y está plagada de corrupción", dijo Alanoca a Sputnik.Como segundo obstáculo, mencionó a "los aliados de la derecha radical en constante conspiración con el Gobierno de Estados Unidos. Todos ellos han operado para que la extradición de Sánchez de Lozada sea un fracaso hasta la fecha".Según la concejal, "son 67 vidas que se ha llevado, producto de su mala decisión, tomada sin consultar al pueblo, queriendo extraer nuestros recursos naturales. Fue una lucha que costó la sangre del pueblo alteño".El expresidente Sánchez de Lozada, ya octogenario, reside en Miami junto a otro refugiado, su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzain, quien dirigió las operaciones represivas de las Fuerzas Armadas con la población. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de Bolivia, nunca fue posible extraditarlos para que respondan ante la Justicia.Un fotógrafo en el momento y en el lugar precisoEn la galería de Artes Plásticas de la Universidad Pública de El Alto se presentó este 17 de octubre una muestra de fotos de José Luis Quintana sobre los 45 días que duró el conflicto.Las 20 fotos de Quintana relatan los últimos meses del segundo y turbulento mandato de Sánchez de Lozada. Incluyen imágenes de la masacre de Warisata, el 20 de septiembre de aquel año, cuando el Gobierno envió a una caravana militar a "rescatar" a 100 turistas que habían quedado varados en Huarina, en el lago Titicaca, La Paz, por los bloqueos de carreteras.Marlen Flores Vargas, de ocho años, murió de un disparo en el pecho realizado por los militares. La foto que tomó Quintana de la niña sin vida, atravesada por una bala, enfureció a parte de la población, que decidió sumarse a las protestas en las calles."Un día como hoy, hace 19 años, producto de estas masivas protestas con sangre, dolor y luto, el último presidente neoliberal dimitió y huyó a EEUU. Sánchez de Lozada estaba negociando con transnacionales norteamericanas la venta de gas comprimido. Pero el pueblo se opuso y realizó inmensas manifestaciones", dijo Quintana a Sputnik.El 12 de octubre, en la iglesia de Villa Dolores de El Alto, se realizó una misa por las almas de quienes fueron asesinados en la misma fecha de 2003. También se realizó otra misa y acto en la plaza Héroes de Senkata, en este barrio alteño."Al día siguiente, la protesta fue generalizada. Esta foto la logré tres calles más arriba del cementerio. Los vecinos habían levantado barricadas con adoquines, fuego, llantas. Mis colegas de La Paz decían que el león dormido se había despertado", comentó.El fotógrafo se refería a El Ninja Alteño, su foto más célebre, pirateada y replicada cientos de veces sin su consentimiento.Quintana destacó la importancia de realizar una muestra en una universidad, considerando que "los jóvenes no han conocido esta experiencia. No saben que la nacionalización permitió que ahora tengamos gas domiciliario, bonos, colegios, hasta el edificio de esta universidad se debe a la lucha del pueblo alteño".Un Gobierno con sabor a dictaduraManfredini Alfaro, nacido en El Alto, hoy tiene 60 años. Recordó que lo vivido en su barrio 19 años atrás "nos hacía pensar que estábamos en un Gobierno de facto, por la represión militar. Yo vivía en el barrio de los mineros, ahí había mucha resistencia".En diálogo con Sputnik, comentó qué le motivó a salir a pelear a las calles, a pesar de que las evidencias demostraban que el Ejército no tenía ningún problema en disparar contra sus compatriotas.Un antes y este despuésAlanoca consideró que la Guerra del Gas marcó un antes y un después en la historia de Bolivia. El país no sería lo que es hoy si no mediaran las protestas sin concesiones efectuadas por El Alto 19 años atrás. Esos días de lucha y sangre desembocaron en el actual Estado Plurinacional, con una Constitución vigente desde 2009.La concejala, exministra de Culturas (2017-2019), estuvo entre las y los exfuncionarios de Morales que pasaron el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) asilados en la Embajada de México en La Paz.En estos días, el presidente Luis Arce no deja de denunciar públicamente nuevas intenciones golpistas en los grupos que fomentaron la ruptura del orden constitucional en 2019.El mandatario se refiere fundamentalmente a lo que acontece en Santa Cruz de la Sierra (este), cuyo gobernador, Luis Fernando Camacho, convoca a un paro departamental indefinido a partir del próximo 22 de octubre. Exige que se realice el censo de población y vivienda en 2023, y no en 2024 como propone el Gobierno nacional.Según Camacho, desde 2012 (fecha del último censo) hasta ahora, Santa Cruz recibió miles y miles de migrantes de otros departamentos. Por lo tanto debería recibir más recursos por parte del Estado Plurinacional.A pesar de que Arce se impuso con el 55% de votos en octubre de 2020, "grupos poderosos de nuestro país no lo admiten y buscan cualquier excusa, como esta del censo, para generar una nueva convulsión que desgaste al Gobierno y genere inestabilidad política. Así atentan contra el bolsillo de la población", dijo Alanoca.La exministra recordó que durante el Gobierno de Morales la oposición generó varios problemas al país. Entre otros hitos, recordó el intento de golpe de Estado cívico-prefectural de 2008, la masacre de campesinos en Pando el mismo año, así como el grupo separatista liderado por Eduardo Rózsa Flores en 2009, desbaratado por el Gobierno de Morales.

