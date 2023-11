https://sputniknews.lat/20231120/javier-milei-fue-electo-presidente-de-argentina-no-me-imagine-esta-oleada-de-votos-1145898895.html

Javier Milei fue electo presidente de Argentina: "No me imaginé esta oleada de votos"

El libertario, que dirigirá los destinos del país por los próximos cuatro años, generó un movimiento político que, en tan solo dos años, superó a todos dirigentes de trayectoria. Ahora, comienza la transición con Alberto Fernandez de aquí al 10 de diciembre.

Javier Milei ganó las elecciones y superó todos los pronósticos al obtener 14 millones de votos, que corresponden al 55,69% del total. Sergio Massa, el candidato peronista, perdió con un 44,30% y sostuvo que comienza “una nueva etapa” para él. El 10 de diciembre asumirá sus funciones y de aquí hasta esa fecha, habrá un período de transición."No tenía idea de que podía llegar a ganar Milei de esta manera; no me imaginé esta oleada. El escenario que vi era de una paridad que se iba a definir en distritos clave. La sorpresa fue la amplia ventaja y el bajo voto en blanco: el sufragio cambiemita [de Juntos por el Cambio] fue en bloque hacia él", dijo a Cara o Ceca, Facundo Cruz, analista político del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires.Por su parte, el diputado nacional electo de La Libertad Avanza, Oscar Zago, también expresó sorpresa por el resultado. “Esperábamos ganar pero no de la manera en que se dio ayer. Para adelante tenemos un trabajo enorme. Ahora estamos armando el gabinete y en estas 24 horas, los principales ministros van a darse a conocer”.Si bien su nombre apareció como un potencial jefe de bloque de su espacio en la Cámara de Diputados, pidió cautela. “Aún no está definido quién tendrá ese rol. Lo comenzaremos a definir a mitad de la semana con los colegas que también fueron electos”.Otra cuestión a definir es la relación que el partido de Milei tendrá con otras fuerzas y viceversa. Sobre la reconfiguración del sistema de partidos, el analista Cruz manifestó que eso “se está terminando de acomodar e imagino una dinámica más bien polarizada. Habrá qué ver la identidad que toma Juntos por el Cambio [alianza que lideraba el expresidente Mauricio Macri, ahora con Milei] y si se rompe el bloque, con una parte incorporada al nuevo Gobierno”.Reacción de los mercadosEs una incógnita cómo reaccionarán los mercados a la victoria de Javier Milei, siendo que, ante la incertidumbre, aumente la presión sobre el dólar y eso luego impacte en los precios, profundizando así la inflación y la crisis cambiaria.“En lo inmediato, se viene un período crítico con el gran interrogante de si este Gobierno va a tomar medidas que no estuvo tomando, como una devaluación fuerte, y cargará con el costo político que eso conlleva o si se lo dejará a Milei para cuando asuma”, afirmó el economista Ismael Bermúdez.“Como se intuye que puede haber una devaluación, los exportadores van a tratar de postergar las operaciones y el importador las va a acelerar, lo cual puede complicar aún más al Banco Central. Hay que ver si en las reuniones de transición acuerdan cómo sobrellevar estos 20 días hasta la asunción”, detalló.

