AMLO podría utilizar la figura de Milei para impulsar sus críticas contra la oposición

La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina podría servir al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador —y al oficialismo mexicano en...

morena

Desde hace meses, López Obrador ha criticado al político argentino por sus polémicos comentarios acerca de la izquierda latinoamericana y sus simpatizantes. También lo ha increpado por su ideas neoliberales y por sus opiniones contra el papa Francisco, a quien el argentino ha llegado a llamar "el representante del maligno en la Tierra". Por todo ello, el jefe del Estado mexicano ha calificado a Milei como un "facho ultraconservador". Sin embargo, tras el triunfo de Milei en las presidenciales el pasado 19 de noviembre, López Obrador bajó la intensidad de sus palabras y consideró que el pueblo argentino se metió un "autogol" al haber votado por el líder de La Libertad Avanza. Por su parte, Milei se ha expresado negativamente del presidente mexicano, a quien ha llamado "patético y repugnante". El cruce de ataques verbales entre ambos líderes pone sobre la mesa cuál podría ser la simbiosis futura entre México y Argentina, dos países que gozan de vínculos históricos, sociales y culturales profundos, sobre todo porque la nación mexicana recibió a miles de desplazados argentinos por la dictadura militar y actualmente existe una amplia comunidad de la nación sudamericana en México. Sin embargo, la llegada de Milei al poder podría tener un uso político y electoral por parte de López Obrador, observa el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, José de Jesús López Almejo.Esto será esencial de cara a los comicios presidenciales mexicanos de 2024, donde las encuestas muestran una tendencia positiva para Claudia Sheinbaum, quien es la virtual candidata del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).En esta misma línea, el experto en temas internacionales, Carlos Manuel López Alvarado, comenta que la diplomacia mexicana tendrá un papel fundamental para el lazo con Buenos Aires en la era de Milei."Andrés Manuel tiene de dos sopas: ir personalmente [a Argentina], aunque nunca lo ha hecho porque es un presidente al que no le gusta viajar, o delegar todo a la canciller Alicia Bárcena, que es una diplomática avistada", expone.Un diálogo necesario"Tenemos que entender que López Obrador y Milei no necesariamente deben verse las caras para mantener la relación", dice López Alvarado. Según él, México no romperá el vínculo con Argentina porque fue una auténtica elección popular y no hubo fraude electoral. Esto va en línea con lo declarado por el mandatario mexicano el 21 de noviembre, cuando descartó romper relaciones con el país sudamericano."Vamos a mantener relaciones diplomáticas, con sus diferencias, como las tenemos con muchos países. La democracia es pluralidad, no pensamiento único", dijo López Obrador.¿Un viraje al estilo Milei en México?Según López Alvarado, es poco probable que una figura del tipo de Milei surja en México debido a las condiciones políticas y sociales. "El triunfo de [Milei] no es espontáneo; obedece a ciertas condiciones políticas, sociales y económicas en Argentina, así como algunas malas prácticas implementadas desde el peronismo. Pero soy categórico: este fenómeno no es replicable en la región mientras las condiciones de los distintos Estados no sean similares a las de Argentina. Afortunadamente, ni Brasil, ni Colombia, Chile o México igualan la situación", acota.No obstante, dice, el Gobierno mexicano debe procurar estabilidad económica y social entre la población para evitar un viraje político como el que vive Argentina. "En México tenemos una inflación controlada, tenemos un peso fuerte respecto al dólar y, aún cuando estamos cerca de Estados Unidos, tenemos a un Gobierno que ha mantenido los indicadores macroeconómicos estables. Además, la pobreza también ha bajado", agrega el docente.López Almejo, quien también es investigador por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt), considera que sí existe cierta posibilidad en México de que surja un político con las características Milei, y que además goce de amplia popularidad. Sin embargo, señala, esto podría suceder solo si el partido oficialista Morena se descuida. Sin embargo, los especialistas coinciden en que, aunque la situación es tensa en Buenos Aires, se deben esperar los resultados del Gobierno del mandatario electo para tener una visión más clara de lo que podría ocurrir dentro y fuera de esa nación."Si se aplican las propuestas que plantea Milei, lo único que lograrían en el mediano plazo es una situación inversa a aquella por la que votaron los argentinos, es decir, consolidaría la pobreza, aislaría a su país de Brasil, Chile y Bolivia, que son sus vecinos inmediatos y con los que comercia con facilidad y desconectaría la estructura con China, que está ya encaminada (...). Sería un fuerte retroceso", concluye López Almejo.

