El triunfo de Milei en Argentina, ¿un aliciente para Kast en Chile?

El triunfo de Milei en Argentina, ¿un aliciente para Kast en Chile?

La victoria del libertario Javier Milei en las elecciones argentinas también repercutió en Chile. Desde allí, el presidente Gabriel Boric saludó al triunfador a través de la red social X y valoró al oficialista Sergio Massa por el "digno" reconocimiento de su derrota. Asimismo, Boric aseguró que trabajará "incansablemente" por mantener a Chile y Argentina unidos y colaborando por el bienestar.En diálogo con Sputnik, el analista político y máster en geopolítica Camilo Godoy opinó que es "muy poco probable" un cambio considerable en las relaciones entre Chile y Argentina, teniendo en cuenta que la agenda de política exterior de Milei es "bastante acotada" y que por el momento Boric "se ha abstenido de mayores juicios".En una línea similar a la de Godoy, el analista político Rudy Alí explicó a Sputnik que los tratados de libre comercio y cooperación, sobre todo en el ámbito militar y económico, podrían mantenerse tal como ha sido la tónica de los últimos años. "El tema es cómo se verá esta relación, ya que Argentina seguramente se retirará de Mercosur y buscará una reducción unilateral de aranceles, similar a lo que hizo Chile en los años 90", agregó.Para el experto es importante tener presente que, probablemente a mitad del gobierno de Milei, en Chile pueda asumir un Gobierno de derecha con quien podría mantener buenas relaciones.¿Capitalizará la derecha chilena el triunfo de Milei?En efecto, uno de los que celebró la victoria de Milei fue el líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast. En su cuenta de X, Kast felicitó al futuro presidente argentino. "Por el bien de Argentina que tu próximo gobierno pueda fomentar el progreso, disminuir la pobreza, enfrentar la corrupción y estabilizar la economía. Si a Argentina le va bien, a Chile y Latinoamérica le irá bien", afirmó.Kast, quien perdió la elección presidencial del 2021 en un balotaje frente a Boric, ha sido un acérrimo defensor de las propuestas de Milei y ha comparado frecuentemente los contextos de Chile y Argentina.Alí caracterizó a la Argentina actual como una sociedad cansada de una inflación galopante, del aumento de la inseguridad, un descontento con las instituciones y un hastío del sistema de partidos tradicional. El analista advirtió que, si bien no hay una inflación alta, Chile vive una situación similar porque la inseguridad ha ido en aumento. Asimismo, y desde la explosión social de octubre de 2019, el descontento con las instituciones y el rechazo a los partidos políticos al no solucionar ninguna de las demandas ciudadanas, ha crecido exponencialmente.Para Godoy, la victoria de Javier Milei obedece a una serie de factores, entre los cuales se puede indicar el "desgaste del kirchnerismo" ante la imposibilidad de resolver las demandas de los argentinos y el peso de los trabajadores informales en el apoyo al candidato libertario, lo que "evidencia que dichos sectores requieren de soluciones radicales e incluso heterodoxas a problemas urgentes".Alí explicó que ante el escenario inflacionario, la degradación de la vida de las clases medias y el aumento drástico de la delincuencia y el crimen, el pueblo argentino decidió buscar una alternativa que se contrapuso a los partidos tradicionales.Para Alí, el triunfo de Milei será utilizado para "catapultar" la imagen de los sectores de derecha o apolíticos en Chile. Incluso, podría ser un factor que incida en la inminente votación de la propuesta constitucional.Un plebiscito constitucional que servirá para medir la fuerza de KastChile deberá decidir el próximo 17 de diciembre si aprueba o rechaza la propuesta constitucional del Consejo Constitucional, la que ha sido catalogada como "conservadora y liberal" y donde el Partido Republicano jugó un papel principal en su redacción. Para los expertos, esta elección podría "alzar" la figura de José Antonio Kast si la propuesta es aprobada, o "disminuir la influencia" de los republicanos y su líder si es rechazada.Godoy explicó que no ve a la derecha chilena estudiando estrategias y procesos, sino más que nada buscando "repetir fórmulas", tal como en el caso de lo realizado por la campaña del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022.Alí explicó que el Rechazo a la propuesta constitucional defendida por Kast tiene una mayoría en las encuestas, aunque un estudio de septiembre-octubre del Centro de Estudios Públicos (CEP) indica que más del 50% de los encuestados se encuentra indeciso de su votación el 17 de diciembre."Podría usarse este escenario, sumado a lo de Milei, para aunar apoyos y que la propuesta constitucional liberal y conservadora sea aprobada", cerró Alí.

