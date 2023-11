https://sputniknews.lat/20231122/peru-niega-que-el-avion-de-la-seleccion-venezolana-de-futbol-haya-sido-secuestrado-1145953546.html

Perú niega que el avión de la selección venezolana de fútbol haya sido "secuestrado"

En un comunicado publicado en X (anteriormente Twitter), la Cancillería negó tener cualquier tipo de injerencia en el abastecimiento de la aeronave y precisó que se trata de restricciones de "índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano". No obstante, adelantó que realizaba las gestiones para solucionar a la mayor brevedad posible la situación. Horas antes, el canciller venezolano Yván Gil denunció en redes sociales que el Gobierno de Dina Boluarte aplicó un "secuestro vengativo a nuestro equipo, que ha realizado un extraordinario juego el día de ayer [en referencia al juego de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo entre Perú y Venezuela]".Además, Caracas hizo pública su indignación y rechazó las agresiones de la Policía Nacional de Perú (PNP) en contra de los integrantes del cuadro venezolano y la hinchada.Medios locales informaron que, tras el pitazo final del partido, la plantilla venezolana intentó acercarse a la afición para agradecerle por haber asistido al encuentro. No obstante, los uniformados lo impidieron, generando un enfrentamiento violento que dejó lesiones al defensa, Nahuel Adolfo Ferraresi Hernández."Resulta a lo menos bochornoso que un evento futbolístico de tanta envergadura, haya sido tomado como campo de batalla para exponer las más bajas pasiones de xenofobia anti venezolana por parte de una autoridad policial del Perú", declaró Yván Gil. "Sin embargo, esta conducta no resulta sorprendente siendo que el ambiente previo había sido enrarecido por el inaudito anuncio de la Policía Nacional del Perú de realizar controles migratorios a la comunidad venezolana en el marco de una actividad deportiva de previsible participación masiva", agregó.Sobre los comentarios realizados por un grupo de comunicadores hacia las mujeres venezolanas, el canciller consideró que se trató de un hecho denigrante y cargado de violencia de género.Horas después, el canciller de Venezuela aclaró que el Gobierno de Perú ya ordenó el suministro de combustible y también prometió derogar la resolución de PetroPerú, que impide a empresas del sector prestar servicios en tierra a los aviones matriculados en Venezuela. Por su parte, la Federación Venezolana de Fútbol condenó enérgicamente las agresiones verbales y físicas, así como lo que consideró actos de xenofobia y discriminación en contra de los jugadores y la afición. "Nuestra Federación no tolerará, ni dentro ni fuera de las fronteras venezolanas, ningún trato vejatorio a nuestros jugadores, miembros del equipo técnico ni seguidores de nuestra selección", declaró en un comunicado. Tras el partido, que acabó en empate a un gol, la selección peruana se hundió al fondo de la tabla de eliminatorias con apenas dos puntos.

