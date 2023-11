Arrestan al exasesor de la Casa Blanca que alardeó sobre los niños muertos en Gaza | Video

https://sputniknews.lat/20231123/arrestan-al-exasesor-de-la-casa-blanca-que-alardeo-sobre-los-ninos-muertos-en-gaza--video-1145963363.html

Stuart Seldowitz, exasesor de la Casa Blanca durante la Administración Obama, fue detenido por la Policía de Nueva York luego de que agrediera verbalmente y... 23.11.2023, Sputnik Mundo

Julie Menin, miembro del Consejo de NYC, informó que el sospechoso está bajo custodia de la policía y ha sido arrestado. Esto después de que el 21 de noviembre se viralizaran videos en los que se ve al exfuncionario estadounidense insultando y amenazando a un vendedor de origen egipcio, quien todavía no ha sido identificado. “En el caso de vendedores ambulantes en nuestra comunidad: el sospechoso está bajo custodia de la policía de Nueva York y ha sido arrestado. Gracias a la policía por su rápida investigación. El odio y el acoso no tienen lugar en nuestra comunidad”, escribió Menina den su cuenta oficial de la plataforma X.La Policía de Nueva York dijo a Documented que Stuart Seldowitz ha sido acusado de acoso agravado, delito de odio/acoso, causar miedo y acoso laboral.Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró en redes sociales que las acciones del exfuncionario son "repugnantes" y "odiosas". Seldowitz ya habría llevado días hostigándoloDesde el 21 de noviembre y ya una vez que se viralizaron los videos del exasesor de la Casa Blanca, Menin informó que la policía de la ciudad y el Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio estaban investigando activamente el caso.En los referidos videos difundidos en redes sociales se observa al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional durante la Administración Obama acosar a un vendedor de comida con comentarios que han sido cuestionados por su insensibilidad hacia las decenas de miles víctimas en la Franja de Gaza y por ser violentos contra quienes profesan el islam.De acuerdo con los dos vendedores del establecimiento consultados por Documented, esta serie de acosos iniciaron el 7 de noviembre, cuando Seldowitz se acercó a Q Halal Cart, en la 83 esquina con la Segunda Avenida, y lanzó una diatriba atacando la fe y la cultura del operador y acusándolo de apoyar a terroristas.En uno de los intercambios que sostuvo con uno de los vendedores en las calles de Nueva York, el exasesor de Obama dijo al joven: "Si matamos a 4.000 niños palestinos, ¿sabes qué? No fue suficiente”, todo eso con una sonrisa en la cara.Seldowitz también invocó al servicio de inteligencia Mukhabarat de Egipto, diciendo al vendedor que "irán a por tus padres". "¿A su padre le gustan sus uñas? Se las quitarán una a una", agregó."Esto es Nueva York"Después de que Seldowitz hiciera una foto al vendedor, pidiéndole que "sonriera", le preguntó: "¿Violaste a tu hija como hizo Mahoma?", y luego le llamó "ignorante" por no hablar inglés. Seldowitz siguió refiriéndose al profeta de los musulmanes como "violador”.Tanto Sam como Mohamed, operadores del carro de comida, dicen haber sido acosados por el exfuncionario estadounidense, siendo el segundo quien logró grabar la serie de insultos que profirió el hombre en su contra.Sam dijo a Documented que, en la tercera visita de Seldowitz al carrito, decidió llamar a la policía. "La policía dijo_ 'no podemos hacer nada, esto es Nueva York'", relató.Un día antes de ser detenido Seldowitz, su antiguo empleador, Gotham Government Relations, aseguró que ya había "terminado toda relación" con él, al tiempo que afirmaba que hacía años que no laboraba allí.La versión del exasesor de ObamaSeldowitz dijo en una entrevista con The New York Times que los episodios comenzaron después de que preguntara al vendedor si era egipcio. A medida que avanzaba la conversación, el hombre expresó su apoyo a Hamás, agregó Seldowitz, aunque en ninguno de los videos que se han hecho públicos se recogen tales afirmaciones."En ese momento, me enfadé bastante y le dije cosas de las que, en retrospectiva, probablemente me arrepiento", dijo Seldowitz. "En lugar de centrarme en él y en lo que dijo, me extendí insultando su religión y demás".Cuando se le preguntó por qué había seguido volviendo al puesto de comida, Seldowitz comentó que había querido preguntar si el hombre era "todavía un partidario de Hamás", añadiendo que "yo estaba molesto por el hecho de que estaba vendiendo comida en un barrio de Nueva York."

