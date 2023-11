Diputado radical respalda a Milei en Argentina: “Yo lo voté y tengo coincidencias en lo económico”

https://sputniknews.lat/20231123/diputado-radical-respalda-a-milei-en-argentina-yo-lo-vote-y-tengo-coincidencias-en-lo-economico-1145988184.html

El tablero político argentino se está reacomodando tras la victoria del candidato libertario y algunos opositores del radicalismo dejan atrás los ataques de Milei a su partido durante la campaña para focalizarse en las coincidencias.

El nuevo período al mando de Javier Milei está provocando escisiones dentro de otros espacios políticos, entre los que desean acompañar al nuevo presidente y los que piensan ser más duros con sus políticas.Durante la campaña electoral, Milei fue muy duro con sus adversarios, especialmente con la Unión Cívica Radical, a cuyos miembros llamó “zurdos colectivistas” e insultó a una de sus principales figuras, el expresidente Raúl Alfonsín. Sin embargo, algunos dirigentes de ese partido están dispuestos a obviar lo sucedido y “mirar para adelante”.“Yo voté a Milei,porque no podemos seguir con la decadencia económica. Tengo muchas coincidencias en lo económico y si me convocara para participar de su Gobierno yo aportaría mis ideas. Creo que un 95% de los radicales lo votaron”, afirmó a Cara o Ceca Alejandro Cacace, diputado nacional del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio.Además, lamentó que el mentor de Milei en dolarización, Emilio Ocampo, finalmente no sea designado como titular del Banco Central. “Él es quien puede llevar adelante el proyecto más importante de Milei, que es la dolarización, para derrotar la inflación y la falta de confianza en el peso. Hay que hacer una reforma estructural”.En contraste con esto, discrepó con la propuesta de privatizar la petrolera estatal.“No me parece necesario. Hay muchos países que tienen empresas como YPF y buscan cuidar ese recurso estratégico desde el Estado”.El ultraconservador Wilders se impuso en Países BajosEl Partido por la Libertad, de Geert Wilders, ganó las elecciones legislativas con un 23% y se quedó con 35 de las 150 bancas.“Su agenda es anti-inmigrantes y tiene el agregado de proponer un ‘Nexit’ [abandonar la Unión Europea], algo que preocupa en Bruselas. Probablemente, en su gestión también haya un cambio en la predisposición a ayudar a Ucrania. Da la sensación que el clima político se inclina hacia la extrema derecha”, sostuvo Emilio Ordoñez, analista intencional.“Ahora, la Unión solo tiene cinco países con Gobiernos de centro izquierda. El resto oscila entre la centro-derecha y la derecha. Pero además, aparecen partidos extremistas que rápidamente pasan de la periferia al centro del espectro político”, añadió.

